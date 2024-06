Saiba o que é o BRS, sistema que será implementado na av. Júlio César, em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou nesta terça-feira (11/06) a implementação de um novo siste​ma de transporte público na cidade: o BRS (Bus Rapid Service). A novidade promete modernizar um trecho de cinco quilômetros da avenida Júlio César, proporcionando melhorias na mobilidade urbana e na infraestrutura da via.

Segundo o prefeito, a avenida passará por uma “grande transformação”. Além do BRS, o projeto inclui a instalação de ciclofaixas, calçadas com piso tátil, iluminação moderna com tecnologia LED e um recapeamento asfáltico completo.

“O BRS é um sistema de faixas rápidas de ônibus, mais leve e menos invasivo que o BRT (Bus Rapid Transit). Ele não necessita de vias exclusivas concretadas, preservando, assim, o verde da nossa cidade e afetando menos o trânsito”, afirmou Rodrigues.

O BRS se diferencia do BRT pela sua estrutura física. Enquanto o BRT exige corredores exclusivos e elevados, o BRS utiliza faixas exclusivas que podem ser compartilhadas com outros veículos em situações específicas, como conversões. Isso torna o BRS uma opção mais econômica para os cofres públicos e menos agressiva para a cidade. As faixas do BRS serão pintadas em azul fluorescente para facilitar a identificação e a sinalização de solo, com a prioridade para os ônibus podendo ser ajustada conforme os horários de maior demanda.

Em contraste, o BRT é geralmente implementado em cidades de grande porte, onde o transporte coletivo precisa atender a um elevado número de passageiros de forma rápida e eficiente. O BRT circula em vias próprias, conhecidas como corredores, que podem ser elevados e possuem estações de embarque maiores. Estas estações permitem o pagamento antecipado da tarifa, agilizando o embarque e reduzindo o tempo das paradas. Além disso, os BRTs frequentemente utilizam um sistema que prioriza os semáforos para garantir passagem rápida pelos cruzamentos.