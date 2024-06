VÍDEO: Jacaré é resgatado após ser visto 'caminhando' na avenida Júlio César, em Belém

Um jacaré foi resgatado depois de ser visto por condutores “caminhando” na avenida Júlio César, em Belém, na manhã desta terça-feira (11). Um vídeo feito por um motorista e compartilhado no X, antigo Twitter, conta com mais de 3 mil visualizações. Ainda não se sabe como o animal surgiu na via.

“Tem um jacaré...aqui na frente”, diz o cinegrafista amador dentro de um carro na filmagem que mostra o réptil "andando" na avenida. Logo depois, o motorista abaixa a janela do automóvel e grava mais uma vez o jacaré. "'Tava vindo 'pro' trabalho e um jacaré perdido no meio da Júlio César", diz a legenda da publicação.

Como o caso aconteceu próximo ao quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), uma equipe da corporação foi acionada e conteve o animal. Em seguida, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, realizou o resgate do jacaré, após ser mobilizado ao quartel do CBMPA, por volta das 9h30, e o soltou na natureza.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que realizou a contenção do animal e o entregou ao Batalhão de Polícia Ambiental", informou o CBMPA em nota. Ainda de acordo com as autoridades, o réptil não apresentava nenhum tipo de ferimento.