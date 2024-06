Prefeitura de Belém assina OS de R$ 136,5 milhões para início das obras do BRT da Júlio César

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), dará início às obras do sistema BRT na avenida Júlio César, com a assinatura de Ordem de Serviço (OS) no valor de R$ 136,5 milhões. A cerimônia, marcada para a manhã desta terça-feira (11), às 9h, na praça Dorothy Stang, contará com a presença do prefeito Edmil​son Rodrigues e do secretário de Urbanismo, Lélio Costa.

O projeto do BRT Júlio César é uma iniciativa da prefeitura que visa preparar a cidade para a COP 30, evento que será realizado em novembro do ano que vem na capital paraense. As obras serão executadas pelo Consórcio TP BRT Centenário, e estão divididas em duas fases. A primeira fase, com duração prevista de 18 meses, ocorrerá na avenida Júlio César, entre a praça São Cristóvão e o Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans.

Os trabalhos incluirão serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, construção de estações de passageiros e reurbanização. A etapa inicial, denominada pré-COP 30, compreenderá a construção de um elevado entre a avenida Paulo Frota e o aeroporto, alargamento das alças do elevado Daniel Berg, reforço da cabeceira da ponte sobre o canal São Joaquim, inserção de faixa de via preferencial, recapeamento e sinalização horizontal.

Após a COP 30, a fase pós-evento contemplará a construção das estações de passageiros, canaletas de tráfego do BRT, restauração das vias de tráfego, ciclovias, passeios, urbanização, iluminação e drenagem.

A Prefeitura de Belém reforça que todas as decisões foram tomadas em reuniões entre a Seurb, a Caixa Econômica Federal, o Ministério das Cidades, o Consórcio Gerenciador TPF-Encibra e representantes do Consórcio TP-BRT Centenário. As licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).