BRT Metropolitano: avenida Independência ganha bloqueio temporário; veja o que muda no trânsito

Nesta sexta-feira (12), o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) inicia a segunda etapa das atividades de drenagem no KM-10 da BR-316 com a avenida Independência, e canal Toras. No último dia 3 de abril foi aberto um desvio à nova saída de veículos da avenida Independência para a BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, pela passagem Dona Ana.

Agora, a atual entrada da Independência será bloqueada, e os condutores poderão acessar a avenida por onde funcionava a via de saída. As mudanças no trânsito são necessárias para que seja realizado o trabalho de drenagem do canal Toras, que passa por baixo da BR-316, no cruzamento com a Independência, e a própria drenagem da rodovia no mesmo trecho. Ambos os serviços serão realizados simultaneamente, para evitar maiores transtornos.

“A nova drenagem tem o objetivo de acabar com os alagamentos na rodovia BR-316. O NGTM esclarece que tais alagamentos ocorriam antes mesmo do início da obra do BRT Metropolitano, e são ocasionados pelo crescimento urbano desordenado e sistemas de drenagens obsoletos, que fazem com que a água não tenha vazão e acumule no trecho mais baixo da pista”, afirmou a diretora-geral do NGTM, Leila Martins.

O canal Toras corta a rodovia BR-316 - principal corredor de entrada e saída da capital paraense - de um lado a outro, exatamente no cruzamento com a avenida Independência, passando por baixo da pista, onde atualmente há apenas um tubo para receber um volume pluviométrico, e onde a tubulação existente já não comporta mais a vazão. O projeto visa aumentar a capacidade de escoamento da água, colocando oito linhas de tubos de aço de 2.20 metros por baixo da pista e sete tubos na avenida Independência (Com informações do NGTM).

Mudanças na BR com as obras de drenagem no KM-10, próximo à avenida Independência:

• BR-316, sentido Marituba-Belém:

- INTERDIÇÃO DE UMA FAIXA DE ASFALTO: Haverá a interdição de uma faixa do asfalto, a mais próxima a calçada.

- DESVIO PARA A PISTA DO BRT: No perímetro da intervenção, os veículos menores poderão trafegar pelas duas pistas do BRT, uma com entrada em frente a uma loja de caminhões e outra com entrada em frente à Av. Independência, garantindo a fluidez do trânsito.

• Avenida Independência:

Mudança da entrada da Independência:

A atual entrada da Independência será temporariamente bloqueada. Os veículos serão desviados para a antiga saída da Independência, onde deverão seguir até o desvio para retomar a Avenida Independência e seguir no sentido Ananindeua. A atual saída da Independência para a BR-316 continua desviada para a passagem Dona Ana.