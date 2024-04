BRT-Metropolitano: 5ª passarela é liberada nesta segunda, na BR-316, em Marituba

O acesso à quinta passarela do BRT Metropolitano, localizada no km 11, da BR-316 está liberado a partir desta segunda-feira (8). A estrutura fica em frente ao futuro Terminal de Integração do BRT Metropolitano, em Marituba, na Região Metropolitna de Belém. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), esta é a quinta passarela entregue, das 13 previstas no projeto de reestruturação dos 10,8 km iniciais da rodovia BR-316.

"Na medida em que as passarelas forem ficando prontas, elas também vão sendo liberadas para que a população possa atravessar a rodovia tranquilamente. A localização da passarela 13 é estratégica para atender a demanda do Terminal quando em funcionamento. Ao longo do semestre estaremos entregando outras aos usuários da BR-316", afirmou a diretora geral do NGTM, Leila Martins.

Conforme divulgado na Agência Pará, a quinta passarela pretende garantir o acesso direto ao futuro Terminal de Marituba – ponto de chegada dos ônibus alimentadores, que vão buscar os passageiros nos bairros dos municípios de Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara e, de partida dos ônibus expressos para a capital, Belém

Passarelas

O NGTM vai implantar 13 passarelas ao longo dos primeiros 10 quilômetros da BR-316 – trecho gerenciado pelo Governo do Pará -, que vai desde o Entroncamento até Marituba.

As passarelas possuem estrutura metálica, piso em steel deck e contam com escadas para pedestres e três rampas de acesso, sendo duas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)