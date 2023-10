Região Metropolitana de Belém ganha 300 novos ônibus com ar-condicionado e wi-fi

A frota de transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém será renovada com 300 novos ônibus ecologicamente corretos. São transportes que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, com ar-condicionado e wi-fi. O anúncio foi feito nesta terça-feira, pelo Governo do Estado.

Além disso, haverá a integração do BRT Metropolitano com os ônibus do BRT da capital. De acordo com a gestão estadual, o objetivo é dar mais agilidade no dia a dia dos passageiros.

Quando a novidade será formalizada?

Nesta testa terça-feira (10), às 14h, no Palácio dos Despachos, em Belém, o Governo do Estado assina um acordo judicial com a Prefeitura de Belém e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para permitir investimentos em melhorias no serviço de transporte público ofertado na Região Metropolitana de Belém.

Como serão esses investimentos em transporte?

Dentre as mudanças que vão garantir o avanço no modelo de sistema público de transporte da região estão a renovação da frota por novos ônibus convencionais climatizados, mais modernos, a diesel, com padrão ambiental Euro 6, que poluem menos do que os atuais, além da integração entre os ônibus metropolitanos de Ananindeua com os de Marituba, e entre os ônibus do BRT Metropolitano com os do BRT de Belém. Serão 300 novos ônibus.

O acordo garantirá, além das melhorias, a isenção tributária às empresas que executarem o serviço, condicionadas a metas de melhorias.