BRT Belém: motoristas se recusam a trabalhar e ônibus ficam sem rodar nesta terça (19)

Rodoviários que atuam no Sistema Bus Rapid Transit (BRT) em Belém inciaram uma paralisação dos serviços nesta terça-feira (19). As primeiras informações sobre essa mobilização dos trabalhadores são de que eles reivindicam melhores condições de trabalho. A paralisação começou às 9h e terminou no final da manhã, por volta das 11h30..

Guardas municipais monitoram situação no BRT, em Belém (Foto: Redes Sociais)

Neste momento, dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel) e manifestantes participam de negociação com a Guarda Municipal de Belém (GBel), no trecho do BRT Maracacuera, no Distrito de Icoaraci.

Rodoviários e técnicos da Prefeitura de Belém em negociação no BRT, em Belém, nesta terça (19) (Foto: Redes Sociais)

Água

Por volta das 11h30, os rodoviários decidiram encerrar a paralisação dos serviços no BRT. Desde então, os ônibus passaram a circular normalmente para o atendimento aos usuários. Como informou um dos funcionários, a categoria estava reivindicando água. Segundo ele, os profissionais estavam sem água há um mês, inclusive, para beber.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal aguarda por uma posição da Prefeitura de Belém sobre o assunto.