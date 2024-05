Mangueira centenária desaba na Rua dos Tamoios, perto da Praça Batista Campos, em Belém

Uma mangueira centenária desabou na rua dos Tamoios, nesta terça-feira (14), por volta das 3h, quase no cruzamento com a rua Presidente Pernambuco, ao lado da Praça Batista Campos, no bairro de Batista Campos, em Belém. Por conta disso, o trecho, entre a travessa Padre Eutíquio e avenida Serzedelo Corrêa, ficou totalmente bloqueado com o vegetal atravessado na rua, mas a via foi liberada por volta de 11h15, como informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

A árvore estava plantada na calçada da Praça Batista Campos, que ficou bastante quebrada com a saída das raízes do vegetal. Como é uma área com grande fluxo de veículos e com algumas escolas por perto, o trânsito já apresentava certa lentidão. Conforme Francisca Júnior, presidente de Arborização da Semma, fatores que envolvem a raiz e a chuva que atingiu Belém nos últimos dias podem ter influência na queda.

"É uma mangueira centenária. Já estava entrando no estado de 'de licença', que é o estágio final da vida vegetativa. Então, a gente pode ver que na fisiologia do vegetal, ele já estava bem comprometido pela idade. Mas o fator principal foi a raiz cortada. Em algum momento, em alguma intervenção, em alguma reforma lá atrás, as raízes do vegetal foram cortadas e isso comprometeu a sustentabilidade dele em função das chuvas e do vento", informa.

O porta-voz ainda informa que essa mesma árvore passou por uma podagem preventiva há pouco tempo. "Em agosto do ano passado nós fizemos avaliação e podamos mais de 100 árvores internamente, somente aqui na área. E agora, recentemente no mês passado, nós fizemos em torno de 97 podas no entorno da Praça Batista Campos. Inclusive, essa mangueira recebeu uma poda preventiva, que era para a manutenção. Porém, com a chuva que está ocorrendo na cidade esse período todo, o vento, houve afrouxamento do solo. Isso potencializou a queda do vegetal", explica Francisco Júnior.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para apurar quais as providências serão tomadas para recolhimento dos restos do vegetal. A Semma informou que a árvore que caiu na Rua dos Tamoios é uma mangueira com idade avançada, a mesma sofreu poda de equilíbrio recentemente. Porém após a queda foi possível constatar que em algum momento essa árvore sofreu um corte severo e cimentação de raiz, deixando o vegetal sem sustentação para suportar ventos fortes. A queda foi potencializada pelos ventos acompanhados da chuva dessa madrugada. Não houve danos a veículos ou domicílios.

Também foi solicitada uma nota para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para explicar como ficam as orientações do trânsito nesse perímetro. Também por volta das 7h30, a Semob informou que a Rua dos Tamoios, entre a avenida Serzedelo Corrêa e a travessa Padre Eutíquio, está totalmente interditada na manhã desta terça-feira, 14, devido a uma árvore que caiu na via.

"A Semob informa que agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores e garantir a fluidez e a segurança viária. Os condutores que trafegam pela rua dos Tamoios estão sendo desviados pela travessa Padre Eutíquio", destaca.

Outra mangueira caiu na Praça da República

Há exatamente uma semana, no dia 7 de maio, outra árvore desabou em Belém. Devido à chuva forte e ventania. Foi uma mangueira centenária que caiu por volta das 18h, sobre parte do meio-fio e da calçada da Praça da República, pela lateral da rua Oswaldo Cruz. Ninguém se feriu, mas um veículo foi atingido.