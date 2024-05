Fortes chuvas são esperadas para a região Norte no mês de maio; veja onde

Fortes chuvas e tempestades com ventania são esperadas para a região Norte neste mês de maio, conforme indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão foi realizada considerando a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o aquecimento do Atlântico Tropical. Os dados ainda apontam que no extremo-norte e sul da Região Norte as tempestades podem superar a média esperada, com alertas amarelos e vermelhos.

É necessário se atentar para os dados relacionados ao acúmulo de chuva em cada região e Estado. Os alertas são divididos em risco amarelo: volume de chuva (em milímetros = mm) de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia; risco laranja: volume de chuva (em milímetros = mm) de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia; e risco vermelho: volume de chuva (em milímetros = mm) maior que 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia.

Confira a previsão para esta semana de maio

Segunda-feira, 6 de maio

No norte do Pará é esperado muitas nuvens e condição de chuva a qualquer momento. O mesmo ocorre no norte do Amazonas, em todo o estado de Roraima e Amapá. Serão temporais. O volume da chuva é elevado e são esperadas ventanias acima dos 70km/h. Já no interior do Pará, assim como no Acre e norte de Rondônia, as pancadas de chuva devem ocorrer apenas no fim do dia e de maneira mais isolada, com moderada a forte intensidade.

Terça-feira, 7 de maio

No norte do Pará deve chover de forma frequente e volumosa. O mesmo se repete no norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Nas demais regiões as pancadas serão irregulares. E no Tocantins só há condição de chuva nas áreas que fazem divisa com o Pará.

Quarta-feira, 8 de maio

Muita nebulosidade sobre Roraima e o norte do Amazonas, e existe possibilidade de chuva ao longo de toda a quarta-feira. Nessas áreas o volume de chuva é maior do que nas demais regiões que recebem pancadas apenas no fim da tarde. O centro-sul do Tocantins segue com tempo firme.

Quinta-feira, 9 de maio

No Pará deve chover no meio da tarde, devido ao tempo abafado e alta temperatura nas primeiras horas do dia. Isso também deve ocorrer em áreas centrais e do sul do TO. O padrão segue o mesmo no Amapá, Roraima e no norte do Amazonas: pancadas de chuva o dia todo, intercalando períodos de melhoria, mas com o céu cheio de nuvens.