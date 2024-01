Listão Uepa 2024: primeiro colocado em Medicina tirou nota mil na redação do Enem

A manhã desta sexta-feira (26), foi de muita alegria e emoção para os aprovados na Universidade Estadual do Pará (Uepa). Arthur Sanches Sales, de apenas 17 anos, foi o primeiro colocado no curso de Medicina e o segundo lugar geral na instituição. O estudante também foi um dos três paraenses a tirar nota mil na redação do Enem 2023.

Arthur compartilhou a emoção de realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Em uma entrevista exclusiva ao OLiberal, ele revelou que dedicou os últimos dois anos à preparação para alcançar seu tão sonhado objetivo.

"Eu prestei vestibular em 2022, mas acabei não passando. No entanto, agora, finalmente consegui realizar meu sonho e entrar na Uepa", afirmou Arthur, radiante com sua conquista. Mesmo confiante em sua nota do Enem, ele não esperava alcançar o primeiro lugar em um dos cursos mais concorridos da instituição.

"Tirar o primeiro lugar foi uma grande surpresa pra mim. É uma nota que eu não esperava, mas é muito bom saber que meus esforços foram recompensados", destacou o jovem.

Ao ser questionado sobre sua nota máxima na redação do Enem, Arthur revelou humildemente: "Foi uma grande conquista tirar nota mil. Eu também não estava esperando e fiquei muito surpreso e, é claro, muito feliz".

Arthur, agora calouro do curso de Medicina, se prepara para celebrar essa conquista pelo resto do dia. "Já estou comemorando com minha família, com meus amigos, e agora é só alegria", afirmou o jovem, contagiado pela felicidade do momento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)