Enem 2023: estudantes paraenses tiram nota máxima na redação e falam da emoção ao ver o resultado

Três estudantes do Pará alcançaram a nota mil na redação do do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Entre eles, o estudante paraense Arthur Sanches Sales, de 17 anos. Ele contou à reportagem de O Liberal que vinha se preparando nos dois últimos anos para conseguir o resultado positivo e, agora, está confiante para prestar vestibular para Medicina. O jovem figura entre um dos 60 estudantes de todo o país que tiveram nota máxima na última edição do exame.

Arthur conta que se preparou especificamente para fazer a prova do Enem desde o primeiro ano do Ensino Médio, como 'treineiro'. Em 2022, ele começou a exercitar a redação e, no ano passado, fez um curso específico para melhorar a escrita e fazer um bom texto na prova.

"Eu acho que para conseguir ter conseguido essa nota foram muitas redações que eu fiz ao longo do ano e também meu professor de redação, de um curso específico que eu faço, que não só corrige a redação do aluno, ele mostra os teus erros e como melhorar", avalia o estudante.

Arthur detalha que viveu um processo, aumentando sua nota progressivamente, até atingir o objetivo de tirar a nota máxima. Para ele, a conquista ajuda a se sentir mais confiante com relação ao vestibular: "Ano passado eu tinha uma leve noção de como fazer [a redação], a minha média era uns 800, mas este ano eu conseguir subir minha nota. Eu fiquei aliviado porque estava muito nervoso, esperando o meu resultado [no Enem] e, com isso, eu tenho maiores chances de passar".

Quanto ao tema da redação do Enem, 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil', Arthur comenta que teve certa facilidade para escrever a respeito. "Eu achei um tema bem comum na realidade brasileira. Não era esperado, mas não foi tão desafiador como em alguns. Além de que é um tema muito presente, as pessoas vivenciam essa realidade, eu também vejo isso de perto".

Para quem ainda vai fazer o Enem, Arthur compartilha algumas dicas que ele mesmo colocou em prática. "Aprender com seus próprios erros, fazer e refazer, na prática, rever ortografia e erros de argumentação", pontua. Agora, o estudante espera conseguir ingressar em alguma das principais universidades do Estado: a Universidade do Estado do Pará (Uepa) ou a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Sonho

O sonho de tirar mil na redação também se tornou realidade para a estudante Yasmin Damasceno, de 19 anos. Almejando cursar Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), o resultado recebido nesta terça-feira representa que a trajetória de estudo foi recompensada. "Eu fiquei muito feliz e em estado de choque [ao ver a nota], pois eu sonho em tirar mil desde o meu 1° ano do Ensino médio. Idealizei esse momento durante anos. Demorou muito para cair a ficha", conta.

Yasmin Damasceno, 19 anos, está na lista dos 3 paraenses que atingiram o mil na redação (Arquivo pessoal)

"⁠Eu fazia de 2 a 4 redações por semana. Estudava muito a parte gramatical da língua portuguesa, para não cometer erros de norma-padrão na redação. Algo que faz muita diferença na nota. E, além disso, também pesquisava muitos 'repertórios coringas' para usá-los nos meus textos e, assim, ganhar tempo na hora de produzi-los", relata a estudante, que, agora, só tem motivos para comemorar.