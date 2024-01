Listão Uepa 2024: terceiro colocado geral é de Medicina e mora em Altamira

Henrique Klosouski Santos Drosdoski, de 18 anos, é o terceiro colocado geral do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2024) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Morador do município de Altamira, o jovem prestou o vestibular pela segunda vez, conseguiu 895 pontos e foi aprovado em Medicina.

O jovem, que também conquistou o segundo lugar em Medicina, estava confiante na aprovação. "Eu já tinha uma noção, pela minha nota do Enem. Mas eu esperava ficar no top 10, mas ver meu nome no top 3 foi uma surpresa", exclamou.

VEJA MAIS

Ao lado de sua avó, Henrique ouviu seu nome no rádio e conta que a comemoração vai durar o dia inteiro. "Na hora foi muita gritaria, abraços e, mais tarde, vai ter um churrasquinho aqui em casa, já convidei todo mundo", disse animado.

"É, sem dúvidas, uma sensação gratificante e só quem passa consegue imaginar", diz Henrique Drosdoski.

Henrique precisou residir em Belém no último ano para fazer cursinho. Longe da família e morando com um amigo, jovem precisou enfrentar adversidades para focar em seus estudos. "A minha preparação, com certeza, dependeu de foco e disciplina, mesmo com todas as dificuldades, sem família, em uma cidade que pouco conheço", revelou.

Aprovado em um dos cursos mais concorridos, Henrique conta que todo o esforço valeu a pena. "Às vezes você pode estar cansado, mas tem que ter determinação, disciplina, foco e saber que o futuro vai te recompensar", aconselha. "E, agora, eu posso dizer que recompensou muito", completa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)