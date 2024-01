Listão da Uepa 2024: Caloura de cursinho alternativo conquista vaga em pedagogia

A jovem Ewellin Tavares, de 17 anos, conquistou uma vaga no curso de Pedagogia , da Universidade Estadual do Pará (UEPA. Ela comemorou a aprovação com festa ao lado da família e de amigos. Esta é a segunda vez que ela tenta uma vaga no curso universitário, agora focando em Pedagogia:" Meu segundo ano fazendo vestibular, mas a primeira vez que estou tentando Pedagogia. E eu fazia o cursinho aqui na UEPA, o cursinho alternativo. Estou muito feliz, mas ao mesmo tempo nervosa. Fiquei muito nervosa para contar para os meus pais. Eu não conseguia nem contar. E eles já soltaram o ovo na minha cabeça. É o meu sonho pedagogia" conta a caloura.

A mãe de estudante, Eva Alves, de 41 anos, diz que mal conseguiu dormir a noite na expectativa da divulgação do listão: “Eu não sei nem explicar a emoção que eu estou sentindo. Essa noite eu não dormi. Até agora, estávamos super apreensivas em casa. Eu estou explodindo de felicidade porque é o segundo ano que ela tentou e ela estava tão apreensiva”, conta Eva.

Eva conta que essa é a segunda vez que a filha tenta e que, na segunda vez, a caloura se preparou em cursinho popular da Uepa: A gente estava super esperando porque ela tirou 940 na redação. Desde sempre, ela estudou em escola pública. Terminou os estudos no Anísio Teixeira. Inclusive o cursinho foi aqui na UEPA e sempre ela foi muito virada", relata a mãe.