Listão da Uepa 2024: jovem aprovada em medicina comemora no campus da Universidade

Júlia Oliveira Pimentel, de 19 anos, foi surpreendida apo ouvir seu nome no listão do curso mais concorrido da Universidade do Estado do Pará (Uepa): medicina. A jovem esperava o resultado no campus da universidade na manhã desta sexta-feira (26), para ver de perto o resultado do listão, liberado às 9h desta sexta-feira (26).

Esta foi a segunda tentativa da jovem, que revelou ter enfrentado uma rotina mais corrida desta vez para conseguir a aprovação. Ela precisou conciliar sua atual graduação em enfermagem com o cursinho, para tentar uma vaga em medicina. "De manhã eu ia para o cursinho, estudava o máximo que podia por lá, e de tarde pra noite eu ia fazer enfermagem. Eu tentava revisar bastante nos fins de semana e feriados, fazendo muitos simulados", disse.

Júlia dividiu este momento tão especial com sua mãe, Roseli Pimentel, que contou sobre o ano agitado da filha. "Ela continuou correndo atrás do sonho dela e foi um ano bem difícil. Ela conciliou a enfermagem com cursinho, mas agora é só felicidade", disse a mãe.

"Eu tô muito feliz, deu tudo certo, e ela [a mãe] me ajudou muito", completou Júlia emocionada.

