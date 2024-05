Castanhal: Homem morre dentro do carro no estacionamento do hospital municipal

José Railson Pinto da Silva, de 57 anos, morreu no final da manhã desta quarta-feira (15), dentro do próprio veículo, no estacionamento do Hospital Municipal Maria Laise, em Castanhal, região nordeste do estado.

José Railson, estava com a sua mãe, Maria do Carmo Silva, quando teve um ataque cardíaco. E de acordo informações de Waldecir Costa, cunhado de Railson, ele deu entrada no hospital com fortes dores no peito, chegou a ser atendido e em seguida encaminhado para realizar um exame na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

“Ele estava indo para a UPA para fazer um exame de raio –x quando enfartou dentro do próprio carro. E como o veículo é automático, ele acelerou na hora que passou mal e bateu a traseira do carro em umas motos que estavam estacionadas no local”, contou o cunhado.

Railson bateu o carro no momento que passou mal dentro do veículo. (Rede social)

Com a batida, a mãe de Railson, fraturou o braço direito e foi atendida no hospital municipal.

Ainda de acordo com as informações de Waldecir Costa, Railson não era cardíaco e essa teria sido a primeira vez que se sentiu mal.

“Ele estava desde o começo da manhã com dores no peito e por isso procurou atendimento. Ele não era cardíaco e sempre foi uma pessoa ligada ao esporte”, contou o cunhado.

Railson, também conhecido como Gavião, era bastante conhecido em Castanhal por seu envolvimento com o futebol amador.

“Ele participava de diversas associações de futebol, mas estava há três anos sem jogar”, disse.

O velório está sendo realizado na capela do Recanto Verde. Já o sepultamento será amanhã, às 9h no cemitério municipal São Francisco.