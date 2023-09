Bandeirinha morre após passar mal durante partida em campeonato na Bahia

Uma tragédia marcou uma partida válida pelo Campeonato Municipal de Tapiramutá, na Chapada Diamantina (BA), no último sábado (23). Sueli Ferreira da Silva, que atuava como assistente de arbitragem, morreu após passar mal durante o jogo.

Sueli desempenhava a função de bandeirinha e, por volta dos 11 minutos do primeiro tempo, ela fez um sinal para o árbitro interromper a partida, indicando que não estava se sentindo bem. Os jogadores presentes no campo imediatamente prestaram assistência à assistente de arbitragem, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Doutor José Nery. No entanto, Sueli não resistiu e veio a óbito. A suspeita inicial é que ela tenha sofrido um infarto.

A partida, que seguia com o placar empatado em 1 a 1, continuou a ser disputada inicialmente. No entanto, durante o intervalo, os jogadores receberam a notícia do falecimento de Sueli, levando à suspensão do jogo.

A prefeitura de Tapiramutá emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda de Sueli Ferreira da Silva e destacando que ela também era professora. Em decorrência do trágico ocorrido, o jogo programado para hoje entre Bahia da Ingazeira e Recanto foi adiado. A administração municipal expressou suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos da assistente de arbitragem.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento de Sueli. Ela era árbitra associada à Federação Baiana de Futebol (FBF) e dedicava-se a atuar em partidas de futebol amador.