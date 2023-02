Luto no futebol: Goleiro defende pênalti e morre; causa da morte não foi identificada

O final de semana foi de luto no futebol. Arne Espeel, goleiro do Winkel Sport B, clube da Bélgica, morreu aos 25 anos, durante o jogo diante do SK Westrozebeke. O goleiro fez a defesa de um pênalti e desmaiou em seguida. O jogo foi parado e o serviço de emergência do tentou reanima-lo, mas sem sucesso.

Arne Espeel foi levado a um hospital próximo, porém não resistiu e faleceu. Uma autópsia será realizada no corpo do jogador nesta segunda-feira (25), para saber os motivos da morte. As informações são do site Vrt Nws.

“A bola ainda estava em jogo", comentou o assistente-técnico Stefaan Dewerchin, do Winkel Sport B. "Nosso goleiro se levantou o mais rápido possível para pegar a bola, mas caiu depois. Foi realmente terrível de se ver”, completou.