Seleção Brasileira feminina presta homenagem a Walewska no jogo Brasil x Turquia

A seleção brasileira de vôlei feminino prestou uma emocionante homenagem à ex-jogadora Walewska, que morreu aos 43 anos, na noite de quinta-feira (21), em São Paulo. O tributo foi feito antes da partida entre Brasil e Turquia, pelo Pré-Olímpico, realizado em Tóquio durante a madrugada desta sexta.

A campeã olímpica foi lembrada durante o protocolo oficial com 30 segundos de silêncio antes do hino nacional. Na transmissão apareceu a mensagem "in loving memory Walewska Oliveira" enquanto mostrava as jogadoras brasileiras de mãos dadas e visivelmente emocionadas. Além disso, as jogadoras entraram em quadra com braçadeiras, exibindo os dizeres "W #1 ❤".

A notícia da morte de Walewska chegou durante a preparação da seleção, enquanto estudavam vídeos no hotel. Ao chegarem no estádio, o abatimento era evidente no rosto das atletas.

VEJA MAIS

Carreira de Waleska no vôlei feminino

A ex-central, que conquistou a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Pequim em 2008, havia encerrado sua carreira ao término da temporada 2021/2022. Ela também conquistou a medalha de bronze em Sidney-2000 e ficou em quarto lugar em Atenas-2004 nas Olimpíadas.

Walewska deixou sua marca em diversos clubes ao longo de sua carreira, defendendo equipes como Minas, Osasco e Praia Clube, onde encerrou sua jornada esportiva. Na época, o anúncio de sua aposentadoria foi marcado por diversas homenagens dos times.

Vitória da Turquia contra um Brasil abalado

No confronto contra a Turquia, o Brasil enfrentou as adversárias em uma partida difícil, com sets acirrados, honrando a memória da jogadora. Embora tenham demonstrado sua força em alguns momentos, as jogadoras brasileiras não conseguiram superar as turcas e acabaram derrotadas por 3 sets a 0.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)