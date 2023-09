Pré-Oímpico de Vôlei Feminino 2023: confira os jogos do Brasil e onde assistir ao vivo

A seleção brasileira de vôlei feminino está pronta para sua estreia no Pré-Olímpico, em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. O Brasil inicia o torneio em um clássico contra a Argentina na madrugada de sábado, às 4h (horário de Brasília), em Tóquio, Japão. A competição será realizada entre os dias 16 e 24 de setembro, com transmissão ao vivo de todos os jogos na Sportv 2. A TV Globo irá transmitir o jogo de estreia e o confronto contra a Bélgica.

Com um histórico que inclui duas medalhas de ouro, uma medalha de prata e duas bronzes, a equipe brasileira é uma das favoritas na competição. Confira mais informações sobre o Pré-Olímpico, os jogos do Brasil e onde assistir.

Divisão de Grupos

As 24 equipes participantes estão divididas em três grupos, com as oito seleções de cada grupo se enfrentando em turno único. As duas melhores avançam direto para as Olimpíadas de 2024. O Brasil faz parte do Grupo B e terá as partidas disputadas ao lado do Japão, Turquia, Bulgária, Bélgica, Porto Rico, Argentina e Peru.

O Grupo A conta com China, Sérvia, República Dominicana, Holanda, Canadá, República Tcheca, México e Ucrânia. Já no Grupo C estão as seleções da Itália, Estados Unidos, Alemanha, Tailândia, Colômbia, Coreia do Sul, Eslovênia e Polônia.

Convocadas

O técnico Zé Roberto Guimarães convocou 15 jogadoras para tentar vaga nos jogos de Paris, são elas: as levantadoras Roberta e Naiane; Kisy, Rosamaria e Tainara, opostas; as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit, além das centrais Carol, Diana, Lorena e Thaisa e das líberos Natinha e Nyeme. A principal levantadora da seleção, Macris, estará fora por questões de saúde.

Jogos do Brasil

• 16/09 - 4h - Brasil x Argentina

• 17/09 - 4h - Brasil x Peru

• 19/09 - 4h - Brasil x Bulgária

• 20/09 - 4h - Brasil x Porto Rico

• 22/09 - 4h - Brasil x Turquia

• 23/09 - 4h - Brasil x Bélgica

• 24/09 - 07:25 - Brasil x Japão

Onde assistir

Todos os jogos da Seleção Feminina de Vôlei (SFV) serão transmitidos ao vivo pela Sportv 2 e a TV Globo irá transmitir o jogo de estreia e a partida contra a Bélgica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)