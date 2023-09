Arthur Elias é o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina; confira primeira convocação

A CBF anunciou oficialmente, durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (01), Arthur Elias como o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina, com contrato até 2027. Ele, que estava no comando do Corinthians, chega para substituir a sueca Pia Sundhage, demitida após a eliminação do Brasil ainda na primeira fase da Copa do Mundo deste ano.

“Tenho certeza de que poderemos em pouco tempo mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. A minha missão é trazer resultados já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial, esse é o nosso objetivo”, afirmou Arthur Elias.

Além do comandante da equipe feminina principal, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou também Rosana Augusto como nova treinadora da seleção sub-20, e Simone Jatobá como técnica da seleção sub-17.



Arthur Elias estava no comando da equipe feminina do Corinthians há cinco anos, em uma campanha de sucesso com o clube, onde foi quatro vezes campeão brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), tricampeão da Libertadores da América (2017, 2019 e 2021), tricampeão paulista (2019, 2020 e 2021), além de outras conquistas.

Apesar do anúncio oficial sobre o comando da Seleção, Elias não deve deixar imediatamente o Corinthians, e segue com a equipe até o final da Copa Libertadores Feminina, que será realizada em outubro, na Colômbia.

Convocação

Ainda na apresentação oficial da CBF, Arthur Elias também já fez sua primeira convocação oficial da Seleção Feminina, sendo a primeira da equipe após a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, para a Data Fifa de setembro.

A grande novidade foi a volta da atacante Cristiane, antes esnobada por Pia Sundhage, além da presença de Marta, que se despediu das Copas do Mundo, mas deixou aberta a possibilidade de ainda jogar pela Seleção.

“O histórico delas [Marta e Cristiane] a gente não precisa nem comentar. Eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a seleção, a Marta talvez não tenha chegado em suas melhores condições na Copa, espero que ela esteja melhor agora. O retorno da Cris é muito merecido, pelo que ela fez ano passado em termos de performance, as portas da seleção vão estar sempre abertas independentemente da idade”, disse o técnico.

Apesar da Seleção não ter amistosos nesta Data Fifa, Elias deve aproveitar o tempo para treinamentos na Granja Comary, já que falta menos de um ano para os jogos olímpicos, e o técnico não vê a situação como prejudicial para a equipe.

“Isso [falta de jogos] não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas datas Fifa, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento”, declarou.

Confira a convocação:

Goleiras

Leticia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Kemelli (Corinthians)

Zagueiras

Rafaelle (Orlando Pride)

Tainara (Bayern de Munique)

Kathellen (Real Madrid)

Antonia (Levante)

Laterais

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Katiuscia (Corinthians)

Bruninha (Gotham FC)

Meias

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Ana Vitória (PSG)

Brena (Santos)

Atacantes

Kerolin (NC Courage)

Debinha (KC Current)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Manchester United)

Nycole (Benfica)

Gabi Portilho (Corinthians)

Jheniffer (Corinthians)

Eudimila (Ferroviária)

Amanda (Palmeiras)

Adriana (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Cristiane (Santos)