Após eliminação na Copa do Mundo, CBF deve definir nova comissão técnica sem Pia Sundhage

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, deve tomar decisões cruciais sobre o destino da seleção brasileira feminina no início da próxima semana. Mesmo com um contrato válido até o término dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, a posição da treinadora Pia Sundhage está enfrentando sérios problemas.

Há uma forte possibilidade de que a próxima série de jogos da seleção, marcada para setembro durante a Data FIFA, seja liderada por uma nova equipe técnica. A recente eliminação da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia – a pior performance desde 1995 – contribuiu para uma avaliação negativa tanto da treinadora Pia quanto da estrutura global da seleção. O desempenho da coordenadora de seleções femininas, Ana Lorena Marche, também está sob questionamento.

Logo após a eliminação, o presidente da CBF reiterou, conforme divulgado pelo GE, que nenhuma decisão seria tomada impulsivamente. Uma semana após a eliminação, a expectativa dentro da CBF é que decisões importantes já estejam em estágio avançado até a próxima semana. Se a decisão for a rescisão do contrato com Pia Sundhage, os nomes mais mencionados para substituí-la incluem Arthur Elias, o atual técnico do Corinthians, e Emily Lima, ex-técnica da seleção brasileira e atual treinadora da seleção peruana.

A perspectiva de realocar Pia para outro papel dentro da CBF está fora de cogitação, principalmente devido à barreira linguística. Embora a treinadora sueca tenha conduzido a seleção sem problemas de comunicação, isso se tornaria um obstáculo em uma função administrativa. A CBF ainda não revelou os principais candidatos para suceder Pia em caso de sua possível demissão. Durante uma entrevista coletiva após o jogo contra a Jamaica, Pia limitou-se a afirmar que seu contrato expira em 30 de agosto do próximo ano.

Após a conclusão da participação da seleção na Copa do Mundo, Pia Sundhage retornou à Suécia. Antes de sua partida, ela reuniu as jogadoras no hotel em Melbourne para se despedir. Uma declaração recente da CBF indicou a intenção de "aumentar os investimentos" no futebol feminino, porém sem menções específicas à comissão técnica.