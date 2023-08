Esnobada por Pia Sundhage, Cristiane critica postura da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

A Seleção Brasileira feminina não conseguiu avançar na Copa do Mundo de 2023 e caiu ainda na fase de grupos após um empate sem gols contra a Jamaica. A eliminação precoce ainda está dando o que falar, e a atacante Cristiane, que não foi convocada pela técnica Pia Sundhage, criticou a postura da equipe no Mundial.

Ausência marcante nas convocações de Sundhage, sem jogar com a Seleção desde fevereiro de 2021, a jogadora questionou a postura “passiva” do time, que precisava de apenas um gol para avançar para as oitavas de final.

“A passividade, principalmente a que a comissão técnica teve na beira do campo, isso me irritou muito num nível, sabe? É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela”, disse a jogadora.

“Se eu estivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Eu não sou assim, essa pessoa passiva, de só aceitar que está saindo fora da maior competição que existe no planeta de boa. Eu estou muito brava”, completou indignada.



Na entrevista, concedida ao portal Trivela, a atacante do Santos ainda deu um panorama alarmante sobre a Seleção Brasileira feminina, que não é eliminada da primeira fase do Mundial desde 1995.

“Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto foi grave essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da gravidade, do que foi ter saído da Copa do Mundo dessa maneira. É extremamente vergonhoso”, afirmou.

Mesmo com as críticas, Cristiane não deixou de lado o desejo de voltar a jogar com a camisa brasileira. Aos 38 anos, a atacante é a estrela do Santos e artilheira da equipe com 11 gols em 21 jogos.

“Enquanto o físico estiver aguentando bem, eu vou continuar. Não desisti. Eu sempre tive o objetivo, a dedicação. Eu nunca neguei isso pra seleção. Muito pelo contrário, sempre trabalhei, sempre me dediquei e sempre fui eu para ser convocada. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram”, finalizou.

A próxima grande competição da Seleção Brasileira é nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Ainda não se sabe se a CBF vai manter a técnica Pia Sundhage no comando da equipe.