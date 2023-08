Pia analisa a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e admite demora para substituições

Em entrevista coletiva após o empate sem gols da seleção brasileira com a Jamaica, que resultou na eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023, a técnica Pia Sundhage reconheceu que as substituições no segundo tempo não surtiram o efeito desejado.

"Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz quando vemos que não funcionou. Algumas das situações ali no segundo tempo poderiam ter sido melhores. Quando vemos o resultado, percebemos que foi um pouco tarde", afirmou a treinadora.

A frustração foi evidente para a equipe, já que não conseguiu furar a defesa da Jamaica, o que acabou gerando um sentimento de estresse e desaceleração no jogo. Pia destacou: "Quando não conseguimos furar a defesa delas, acabamos ficando estressadas. E quando a gente fica estressado, acaba ficando mais lento, sem coragem."

Apesar de assumir parte da responsabilidade pela eliminação, Pia Sundhage ressaltou que a seleção fez uma boa preparação para o torneio. "No final, o resultado é minha responsabilidade, mas não minha apenas. Tem a ver com a forma como trabalhamos, a nossa preparação. Eu realmente tenho que pensar se poderia ter feito diferente. Nós fizemos uma boa preparação, bons jogos e bons treinamentos. Há uma distância enorme entre o fracasso e o sucesso", justificou.

Durante a entrevista, a técnica também abordou a questão da atacante Marta, que anunciou sua aposentadoria da Copa do Mundo Feminina. No entanto, Pia deixou em aberto a possibilidade de convocação da jogadora para futuras competições, mas destacou que a concorrência será acirrada. "Com a Marta não sei, acho que ela vai continuar a jogar, mas se vai ser convidada para a Seleção, temos que ver. Vai continuar difícil para Marta continuar jogando; para ser convocada para a seleção, tem que ser melhor do que hoje, e eu espero que tenha bastante jogadoras para eu convocar."

Ao longo de seu comando à frente da seleção brasileira, Pia Sundhage soma 57 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Durante o ciclo, a equipe marcou 139 gols e sofreu 42. A sueca também conquistou o título da Copa América de 2022, mas os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 resultaram na eliminação nas quartas de final para o Canadá, que, posteriormente, levou o ouro.

