Jamaica x Brasil: Seleção Feminina faz jogo decisivo precisando da vitória; acompanhe

Nesta quarta-feira, às 7h no horário de Brasília, Brasil e Jamaica se enfrentam em um confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos na Copa do Mundo feminina de 2023. Após uma derrota para a França, a Seleção precisa vencer para avançar às oitavas de final, independentemente de outros resultados.

Em caso de empate, o Brasil dependerá de uma derrota das francesas para o lanterna Panamá. Contudo, uma derrota significaria a despedida precoce do Mundial.

Portanto, para a seleção brasileira, esse confronto se transforma em uma verdadeira partida eliminatória, com o objetivo de evitar uma rara eliminação na fase de grupos, algo que só ocorreu nas duas primeiras edições da Copa, em 1991 e 1995.

O Jogo (texto atualizado em tempo real)

Pelo caráter decisivo da partida, inclusive no fator psicológico, a técnica Pia Sundhage escalou a seleção com Marta como titular no ataque. A camisa começou bastante ativa na partida, buscando o jogo. Os primeiros minutos foram de amplo domínio terrotiral do Brasil, jogando com linhas altas e pressionando a saída de bola do time jamaicano, acelerando a recuperação da posse.

Aos 10, o time canarinho conseguiu sua primeira jogada envolvente, com Rafaelle, que carregou a bola pelo meio e enficou para Debinha na área, que dominou bem e rolou para Marta finalizar prensada pela zaga. O time sul-americano seguiu pressionando, rondando a área da equipe da América Central. Aos 19, foi a vez de Debinha chutar forte de dentro da área e forçar difícil defesa da goleira Spencer.

Enquanto isso, em Sidney...

O Panamá chegou a abrir o placar sobre a França, com um golaço de Marta Cox (assista abaixo) aos 2 minutos. O placar parcial garantiria o Brasil na segunda fase, mas, aos 21, a França chegou ao empate com Lakrar. Aos 28, Diana virou para as francesas: 2 a 1.

Brasil pressiona

Na busca pelo primeiro gol, o Brasil empurrou a Jamaica em seu campo de defesa. Durante boa parte da primeira etapa as caribenhas ficaram com as 11 jogadas atrás do meio do campo. Tanto que a primeira jogada ofensiva do adversário brasileiro aconteceu aos 31, em bola longa lançada para Shaw na área, mas a goleira Letícia, atenta, saiu do gol e recebeu o recuo de cabeça de Rafaelle, que se antecipou à jamaicana na jogada.

(texto em atualização)

Ficha técnica:

Brasil x Jamaica

3ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina

Data: 2 de agosto

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália

Cartões amarelos: Matthews (JAM)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

Brasil: Lele; Antonia, Rafaelle, Kathellen e Tamires; Kerolin, Luana, Adriana e Ary Borges; Debinha e Marta. Técnica: Pia Sundhage

Jamaica: Spencer; Chantelle Swaby, Deneisha Blackwood, Allyson Swaby e Tiernny Wiltshire; Vyan Sampson, Drew Spence, Jody Brown e Cheyna Matthews; Khadija Shaw e Atlanta Primus. Técnico: Lorne Donaldson.