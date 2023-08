Brasil eliminado: quem passou para as oitavas da Copa do Mundo Feminina?

Na despedida de Marta, a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo Feminina após um empate sem gols com a Jamaica, que ficou com a segunda vaga do grupo. A França confirmou a liderança ao golear Panamá por 6 a 3.

Sendo assim, Jamaica enfrentará a Colômbia, primeira colocada do Grupo H, que saiu vitoriosa de dois jogos (contra Coreia do Sul e Alemanha). Para a Colômbia, basta o empate com Marrocos para que a liderança seja garantida.

Possíveis cenários

Última rodada do grupo H

Quinta-feira, 03/08, 7h - Marrocos x Colômbia - Estádio HBF Park

- Estádio HBF Park Quinta-feira, 03/08, 7h - Coreia do Sul x Alemanha - Estádio Lang Park

Caso a Colômbia vença a disputa

Colômbia termina em primeiro do grupo

termina em Alemanha fica em segundo , mesmo se perder para a Coreia do Sul por conta do saldo de gols

, mesmo se perder para a Coreia do Sul por conta do saldo de gols Colômbia enfrenta o segundo do Grupo F, que é a Jamaica.

Se houver empate da Colômbia

Colômbia garante a primeira colocação do grupo

garante a Marrocos se classifica em segundo , em caso de derrota da Alemanha

, em caso de derrota da Alemanha Alemanha precisa empatar ou ganhar da Coreia para se classificar

ou ganhar da Coreia para se classificar Colômbia enfrenta a Jamaica.

Se a Colômbia perder

Colômbia termina em primeiro caso a Alemanha perca ou empate com a Coreia do Sul

caso a Alemanha perca ou empate com a Coreia do Sul Colômbia termina em segundo lugar, caso a Alemanha vença a Coreia do Sul

a Coreia do Sul Alemanha precisa vencer a Coreia do Sul para se classificar

Marrocos se classifica se a Alemanha perder ou empatar; ou se tirar a diferença de saldo para a Colômbia (-5 a +3 hoje)

O primeiro lugar vai enfrentar a Jamaica.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com