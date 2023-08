Após eliminação, Marta anuncia despedida das Copas do Mundo: 'É o fim da linha'; vídeo

Após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina, em Melbourne, na Austrália, a atacante Marta se despediu dos Mundiais e fez um apelo à torcida brasileira. Em suas palavras emocionadas, a renomada jogadora agradeceu pelo apoio, destacando o impacto positivo que vem sendo gerado para o esporte tanto no Brasil quanto no mundo.

No entanto, a atleta, que disputou seis Copas na carreira, enfatizou que essa jornada está longe de terminar para as jovens atletas que estão começando sua carreira no futebol feminino. Encorajou também o público a continuar apoiando essas promessas, Marta destacou que para elas é apenas o começo de uma jornada repleta de possibilidades e conquistas.

"A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa e muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando, porque para elas é só o começo. Pra mim é o fim da linha agora”, lamentou a atleta.

A despedida de Marta aconteceu após a Seleção Brasileira não conseguir avançar na competição, tendo um empate sem gols contra a equipe da Jamaica nesta quarta-feira (2). Com o resultado, a França e a Jamaica se classificaram no grupo F para as oitavas.