Técnica solicita permanência na Seleção após eliminação na Copa do Mundo Feminina

Após a recente eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, a técnica Pia Sundhage está enfrentando questionamentos sobre seu futuro à frente da equipe. Embora tenha um contrato vigente com a CBF até os Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano, a treinadora sueca teria entrado em contato com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, solicitando a continuidade de seu trabalho à frente da seleção verde e amarela. A notícia foi divulgada pela jornalista Joanna De Assis.

Pia Sundhage, juntamente com sua equipe técnica composta pelas assistentes Lillie Person e Anders Johansson, e a observadora Ann Helen Grahm, retornou à Suécia após encerrar a participação da seleção brasileira na competição realizada na Austrália.

VEJA MAIS

Após o empate em 0 a 0 com a seleção da Jamaica, Pia Sundhage preferiu ser objetiva ao ser questionada sobre seu futuro no comando da seleção, informando apenas que possui um contrato válido até o término dos Jogos Olímpicos de Paris, programados para agosto do próximo ano.

Por sua vez, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que pretende analisar a situação da treinadora com "cabeça fria" antes de tomar qualquer decisão a respeito do futuro da seleção brasileira.