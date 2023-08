CBF irá definir futuro de Pia Sundhage na Seleção Brasileira feminina na próxima semana

O fracasso da Seleção Brasileira feminina na Copa do Mundo de futebol pode ter desdobramentos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, vai definir o futuro da técnica Pia Sundhage à frente da Seleção Brasileira.

Pia Sundhage possui contrato com a CBF até o fim dos Jogos Olímpicos, que será disputado em paris, no ano que vem, porém, esse vínculo pode ser encerrado pela instituição que comanda o futebol brasileiro. Existe a possibilidade de Pia Sundhage não comandar a equipe nos amistosos marcado para setembro e que a Seleção Brasileira feminina seja dirigida por uma nova comissão técnica.

A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na primeira fase da Copa do Mundo, em um grupo com França, Jamaica e Panamá. Em três partidas disputadas, o Brasil teve uma vitória diante do Panamá, uma derrota para a França e um empate sem gols diante da Jamaica, que acabou ficando com a segunda vaga do grupo.