'Não vou renunciar', diz presidente da Federação Espanhola após ter beijado atleta da seleção

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), esteve presente em reunião da Assembléia Geral Extraordinária da entidade, nesta sexta-feira (25) e disse que não vai renunciar ao cargo. A discussão entrou em voga depois que o dirigente forçou um beijo na jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso, após a conquista da Copa do Mundo feminina.

"Me disseram que o melhor é que renunciasse. Tem que haver um motivo para te tirarem de um lugar. Um selinho consentido é para me tirar daqui? Quem me conhece sabe que iremos até o fim. Espero que a lei seja cumprida", disse Rubiales. "O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido", reforçou o cartola, que tem mandato até o ano de 2024.

Veja o momento do beijo entre o presidente e a jogadora espanhola:

A situação gerou uma enxurrada de críticas de políticos do país. Alguns parlamentares apontam um possível crime de assédio sexual. "Esse tipo de comportamento machista em relação à jogadora espanhola Jennifer Hermoso é intolerável. O Sr. Rubiales deveria renunciar. Uma pena", disse a deputada Marta Lois, porta-voz do partido Sumar. Apesar disso, após o discurso ele foi bastante aplaudido pelos presidentes na Assembleia Geral Extraordinária.

Hermoso ameniza situação

Diante da repercussão do caso, a jogadora da Espanha que foi beijada pelo presidente fez um pronunciamento em suas redes sociais. Segundo ela, o beijo foi "um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo", garantiu.

Segundo ela, a relação das atletas com o presidente é bastante cordial. "O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão”, encerrou.