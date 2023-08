Presidente da Federação Espanhola beija jogadora na premiação da Copa do Mundo Feminina

Durante a premiação da final da Copa do Mundo Feminina, uma cena chamou a atenção e causou polêmica. Jenni Hermoso, a atacante que se destacou na vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 1 a 0, recebeu um beijo na boca de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Em uma live após o jogo, Hermoso expressou insatisfação com o gesto. "É, eu não gostei", disse a atacante. Mais tarde, ela amenizou a crítica durante uma entrevista.

A atitude de Luis Rubiales não passou despercebida e Ministério da Cultura e do Esporte da Espanha se pronunciou. O ministro Miquel Iceta manifestou sua desaprovação ao episódio. "Isso me parece inaceitável. Vivemos um momento de igualdade, de direitos e de respeito para com as mulheres. Todos temos que ser especialmente cuidadosos em nossas atitudes e nossas ações", disse Icete.

Rubiales se desculpou publicamente sobre o ocorrido em um vídeo divulgado nas redes sociais. "Certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade. Aqui (na Espanha) vimos isso de forma natural, mas lá fora (do país) se formou uma comoção. Tenho que me desculpar, aprender com isso e entender que, quando se é presidente, tem que ter mais cuidado", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)