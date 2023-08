Espanha supera favoritismo inglês e conquista título inédito da Copa do Mundo Feminina

A Espanha conquistou o primeiro título da Copa do Mundo Feminina de futebol, em jogo na manhã deste domingo (20), no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, Olga Carmona marcou o gol decisivo.

Antes do início da Copa do Mundo, a seleção feminina da Espanha não figurava entre as cinco favoritas ao título. Problemas envolvendo o técnico Jorge Vilda e protestos de atletas pedindo a demissão do treinador marcaram a campanha no mundial - onde as espanholas acumularam seis vitórias e apenas uma derrota, na primeira fase, para o Japão. Foram 18 gols marcados e apenas sete sofridos. Veja o pôster oficial da Fifa:

A final teve as estrelas das duas seleções iniciando a partida no banco de reservas. A técnica inglesa Sarina Wiegman optou por não escalar Lauren James, enquanto Jorge Vilda poupou a melhor do mundo, Alexia Putellas, meia do Barcelona - ela ainda se recupera de uma lesão e não conseguiu firmar bom desempenho no Mundial.

Tida como favorita no início da Copa, a Inglaterra desperdiçou chances na final. Aos 4 minutos, após cobrança de lateral pela direita, a bola sobrou para Alessia Russo na grande área. A atacante arriscou com o pé direito, mas parou em Cata Coll. Depois, aos 15, foi a vez do chute de Lauren Hemp parar na trave.

A jogada decisiva da espanhola Olga Carmona começou com uma invasão da grande área, aos 28 minutos, em jogada pela esquerda: com o pé direito, ela chutou cruzado no canto esquerdo de Mary Earps: 1 a 0. Antes do fim do primeiro tempo a Espanha ainda teve a chance de ampliar o placar, aos 46 minutos, mas a finalização de Paralluelo bateu na trave inglesa.

A Espanha se sagrou campeã aos 58 minutos: pela primeira vez na história, a taça da Copa do Mundo Feminina fica com as espanholas.