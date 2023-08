Em jogo disputado, Inglaterra vence Austrália e encara a Espanha na final da Copa do Mundo feminina

A seleção da Austrália bateu na trave e acabou eliminada da Copa do Mundo feminina. As anfitriãs, que sonhavam com a final inédita, sucumbiram diante da forte seleção inglesa, em uma partida de belos gols, que terminou no placar de 3 a 1 para a Inglaterra, que agora recebe a Espanha na decisão do título.

Agora, restou às meninas australianas a disputa do 3º lugar, contra a Suécia. Por outro lado, as Leoas encerram um tabu de duas edições consecutivas caindo na fase semifinal. Na Copa de 2019, na França, a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos, enquanto que, em 2015, no Canadá, a derrota foi para o Japão. Esta é a primeira final de Copa do Mundo na história da seleção feminina.

Jogo emocionante

O duelo entre as meninas aconteceu no Accor Stadium, em Sydney, e foi recheado de bons momentos e golaços. Ella Toone abriu o placar em favor da Inglaterra, aos 35 minutos do primeiro tempo. A meio-campista do Manchester United recebeu na esquerda da área e mandou um torpedo indefensável, no ângulo.

Já na etapa final, Sam Kerr empatou a partida, colocando as Matildas de volta à disputa, também com direito a golaço. Aos 17 minitos, um contra-ataque rápido resultou em outro chute longo, que morreu no fundo das redes. pouco tempo depois, aos 25, Lauren Hemp aproveitou falha da zaga dentro da área e finalizou cruzado, colocando as inglesas novamente na frente.

A concretização da vitória veio aos 35. Em contra-ataque rápido, Hemp deu assistência e Alessia Russo finalizou no canto direito da goleira Arnold, fechando o placar em 3 a 1, estragando a festa da torcida australiana, que lotou o estádio para incentivar as meninas em busca da final inédita.

Final definida

A final da Copa do Mundo será 100% europeia, com Espanha e Inglaterra decidindo quem levanta a taça de campeão da Copa do Mundo. A partida será disputada no próximo domingo (20), às 7h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sidney.

A disputa do 3º lugar será entre Austrália e Suécia, no sábado (19), às 5h (de Brasília).