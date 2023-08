Copa do Mundo Feminina 2023: Austrália e Inglaterra avançam para as quartas de final

A emocionante Copa do Mundo Feminina de 2023 continua a revelar suas protagonistas, e nesta segunda-feira (7), mais duas seleções garantiram seus lugares nas quartas de final. A Austrália, jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, mostrou sua força ao eliminar a Dinamarca com uma vitória convincente de 2 a 0 no Estádio Olímpico de Sydney.

Austrália 2x0 Dinamarca - Oitavas de final

O primeiro gol do jogo foi marcado por Foord, que aproveitou uma bela assistência para abrir o placar a favor das anfitriãs. Em seguida, Raso aumentou a vantagem da Austrália, garantindo a vitória e a passagem para a próxima fase da competição.

Agora, as australianas aguardam o resultado do embate entre França e Marrocos, que acontecerá na terça-feira (8), às 8h, para descobrir quem será o próximo desafio rumo ao título.

Inglaterra 0x0 Nigéria - Oitavas de final

No segundo confronto do dia, a Inglaterra protagonizou uma disputa acirrada com a Nigéria em Brisbane. Após um empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a vaga nas quartas de final foi decidida nas penalidades.

A equipe inglesa manteve a calma e converteu quatro cobranças, assegurando sua classificação por 4 a 2 nos pênaltis. Agora, as inglesas aguardam o desfecho do duelo entre Colômbia e Jamaica, marcado para a terça-feira (8), para conhecer sua próxima adversária.