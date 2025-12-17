Capa Jornal Amazônia
Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

O Liberal
fonte

Jogador durante passagem pelo Fluminense (Fluminense)

O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, e a esposa dele foram assassinados a tiros nesta quarta-feira (17), em Guayaquil. O crime ocorreu em frente a um açougue no bairro de Sanales, segundo informações da polícia divulgadas pela imprensa equatoriana.

De acordo com o site Ecuavisa, Pineida foi alvejado no local e morreu junto com a companheira. A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida. O Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual o atleta atuava, lamentou a morte em comunicado nas redes sociais.

Horas antes do assassinato, o presidente do Barcelona, Antonio Álvarez, havia revelado que Pineida solicitara proteção especial por estar recebendo ameaças de morte. Ainda nesta quarta, o elenco do clube decidiu não treinar em protesto por quatro meses de salários atrasados.

Pineida teve passagem pelo futebol brasileiro em 2022, quando defendeu o Fluminense por empréstimo. A morte do lateral se soma a uma sequência de episódios violentos envolvendo jogadores no país. Segundo a imprensa local, ao menos outras três mortes foram registradas recentemente: Maicol Valencia e Leandro Yépez, ambos do Exapromo Costa, no dia 8 de setembro; e Jonathan González, ex-Independiente del Valle e LDU, no dia 20 do mesmo mês. Em novembro, Miguel Nazareno, de 16 anos, atleta da base do Del Valle, foi encontrado morto em casa.

