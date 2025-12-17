Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida O Liberal 17.12.25 20h51 Jogador durante passagem pelo Fluminense (Fluminense) O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, e a esposa dele foram assassinados a tiros nesta quarta-feira (17), em Guayaquil. O crime ocorreu em frente a um açougue no bairro de Sanales, segundo informações da polícia divulgadas pela imprensa equatoriana. VEJA MAIS Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro De acordo com o site Ecuavisa, Pineida foi alvejado no local e morreu junto com a companheira. A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida. O Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual o atleta atuava, lamentou a morte em comunicado nas redes sociais. Horas antes do assassinato, o presidente do Barcelona, Antonio Álvarez, havia revelado que Pineida solicitara proteção especial por estar recebendo ameaças de morte. Ainda nesta quarta, o elenco do clube decidiu não treinar em protesto por quatro meses de salários atrasados. Pineida teve passagem pelo futebol brasileiro em 2022, quando defendeu o Fluminense por empréstimo. A morte do lateral se soma a uma sequência de episódios violentos envolvendo jogadores no país. Segundo a imprensa local, ao menos outras três mortes foram registradas recentemente: Maicol Valencia e Leandro Yépez, ambos do Exapromo Costa, no dia 8 de setembro; e Jonathan González, ex-Independiente del Valle e LDU, no dia 20 do mesmo mês. Em novembro, Miguel Nazareno, de 16 anos, atleta da base do Del Valle, foi encontrado morto em casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46