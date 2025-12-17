Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 17.12.25 19h30 O Corinthians somou só 2 pontos a mais que o Vasco durante o Brasileirão 2025 (Matheus Lima/ Vasco) Corinthians x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (17/12), a ida da final da Copa do Brasil 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vasco da Gama perdeu para o Grêmio por 2 a 0, foi superado pelo Bahia por 1 a 0, goleou o Internacional por 5 a 1, perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 0. Já o Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, venceu o São Paulo por 3 a 1, empatou com o Botafogo por 2 a 2, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e empatou com o Juventude por 1 a 1 em seus últimos jogos. Ao longo da última edição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians somou só 2 pontos a mais que o Vasco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira Corinthians x Vasco: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. FICHA TÉCNICA Corinthians x Vasco da Gama Copa do Brasil 2025 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Corinthians jogos de hoje Copa do Brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46