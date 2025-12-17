Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12)

Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Corinthians somou só 2 pontos a mais que o Vasco durante o Brasileirão 2025 (Matheus Lima/ Vasco)

Corinthians x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (17/12), a ida da final da Copa do Brasil 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Vasco da Gama perdeu para o Grêmio por 2 a 0, foi superado pelo Bahia por 1 a 0, goleou o Internacional por 5 a 1, perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 0.

Já o Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, venceu o São Paulo por 3 a 1, empatou com o Botafogo por 2 a 2, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e empatou com o Juventude por 1 a 1 em seus últimos jogos.

Ao longo da última edição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians somou só 2 pontos a mais que o Vasco.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira

Corinthians x Vasco: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

FICHA TÉCNICA
Corinthians x Vasco da Gama
Copa do Brasil 2025
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vasco da gama

Corinthians

jogos de hoje

Copa do Brasil 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

Copa do Brasil

Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12)

Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.12.25 19h30

Futebol

Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D

17.12.25 17h57

Futebol

Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes

Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique

17.12.25 16h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO FRACO

Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil

A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21)

17.12.25 23h57

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

futebol

Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22)

22.05.23 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda