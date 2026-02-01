Strasbourg x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Ligue 1

Strasbourg x Paris Saint-Germain disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Strasbourg x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição.

Já o Strasbourg soma 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Strasbourg x PSG: prováveis escalações

Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Técnico: Gary O'Neil.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernández; Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye; Desiré Doué, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Strasbourg x Paris Saint-Germain

Ligue 1

Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo, França

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h45