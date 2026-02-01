Strasbourg x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/02) pela Ligue 1 Strasbourg e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 01.02.26 15h45 O PSG soma 15 pontos a mais que o Strasbourg e está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG) Strasbourg x Paris Saint-Germain disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Strasbourg x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição. Já o Strasbourg soma 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Bragantino x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista RB Bragantino e São Bernardo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Strasbourg x PSG: prováveis escalações Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Técnico: Gary O'Neil. PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernández; Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye; Desiré Doué, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique. FICHA TÉCNICA Strasbourg x Paris Saint-Germain Ligue 1 Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo, França Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Strasbourg PSG Paris Saint-Germain jogos de hoje Ligue 1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32