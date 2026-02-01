Al-Ittihad x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al-Najma disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al-Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma permanece na lanterna da Série A saudita, ainda não obteve vitórias e som um total de 5 pontos, 5 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 37 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias na competição.

Já Al Ittihad acumula no Campeonato Saudita 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 33 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Al-Ittihad x Al Najma: prováveis escalações

Al Ittihad: Rajković, Mitaj, Kadish, Pereira, Al Shanqeeti, Doumbia, Fabinho, Kanté, Fernandes, Al Shehri, Diaby.

Al Najma: Braga, Vargas, Samir, Al Haleel, Al Hawsawi, Flores, Tijanič, Al Tulayhi, Jasim, Boutobba, Al Dubais.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Najma

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 14h30