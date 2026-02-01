Al-Ittihad x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 01.02.26 13h30 Al Ittihad soma 26 pontos a mais que Al Najma no Campeonato Saudita (X/ @ittihad_en) Al Ittihad x Al-Najma disputam hoje, domingo (01/02), a 20° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al-Najma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Najma permanece na lanterna da Série A saudita, ainda não obteve vitórias e som um total de 5 pontos, 5 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 37 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias na competição. Já Al Ittihad acumula no Campeonato Saudita 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 33 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Cremonese x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Italia Cremonese e Inter de Milão jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al-Ittihad x Al Najma: prováveis escalações Al Ittihad: Rajković, Mitaj, Kadish, Pereira, Al Shanqeeti, Doumbia, Fabinho, Kanté, Fernandes, Al Shehri, Diaby. Al Najma: Braga, Vargas, Samir, Al Haleel, Al Hawsawi, Flores, Tijanič, Al Tulayhi, Jasim, Boutobba, Al Dubais. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Najma Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Najma jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32