Manchester United x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Premier League

Manchester United x Fulham disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Premier League. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Fulham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester United acumula na Premier League um total de 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 41 gols marcados e 34 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Fulham soma no Campeonato Inglês 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 32 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Manchester United x Fulham: prováveis escalações

United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Joachim Andersen e Antonee Robinson; Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Fulham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 11h