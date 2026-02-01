Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 9h00 O Real Madrid soma 29 pontos a mais que o Rayo Vallecano em La Liga (X/ @realmadrid) Real Madrid x Rayo Vallecano disputam hoje, domingo (01/02), a 22° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula 51 pontos, 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Espanhol. Já o Rayo Vallecano acumula um total de 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 17 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Real Madrid x Rayo Vallecano: prováveis escalações Real Madrid: Thibaut Courtois; Valverde (Carvajal), Dean Huijsen, Raúl Asencio e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Ardar Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa. Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy e Josep Chavarría; Ismaël Ciss e Pedro Díaz; Carlos Martín, Isi Palazón e Álvaro García; Jorge de Frutos. Técnico: Iñigo Pérez. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Rayo Vallecano Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Bernabéu, em Madrid, Espanha Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rayo Vallecano Real Madrid La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32