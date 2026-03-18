Ex-Paysandu, Diogo Oliveira marca pela primeira vez no futebol sul-coreano Contratado após boa passagem pelo Paysandu, onde marcou seis gols, Diogo Oliveira deixou sua marca também no futebol asiático O Liberal 18.03.26 18h31 O atacante Diogo Oliveira, um dos destaques do Paysandu na última temporada, viveu um momento especial na carreira ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Daejeon Hana Citizen. O brasileiro balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Incheon United, em duelo válido pela K League 1, a elite do futebol da Coreia do Sul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos no clube e vinha trabalhando forte para que esse momento acontecesse. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu possa retribuir dentro de campo todo o apoio que tenho recebido”, afirmou o atacante de 29 anos. VEJA MAIS Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil “Minha adaptação tem sido muito positiva. É uma cultura e um estilo de jogo diferente, mas venho me dedicando ao máximo para entender a forma como a equipe atua. Os companheiros têm me ajudado bastante no dia a dia, e isso facilita muito esse processo. Estou cada vez mais confortável e motivado para evoluir junto com o grupo”, completou. Contratado após boa passagem pelo Paysandu, onde marcou seis gols em 17 jogos, Diogo Oliveira precisou de poucos jogos para deixar sua marca também no futebol asiático. Agora, na Coreia do Sul, vive sua terceira experiência internacional, sendo a primeira no continente asiático, depois de atuar por Plaza Colonia, do Uruguai, e Pumas, do México. Revelado no interior paulista, o atacante também defendeu clubes como Vasco e Coritiba, além de ter construído trajetória nas categorias de base e no futebol nacional antes de se firmar no exterior. Na Coreia do Sul, além das competições locais, Diogo também disputará a Liga dos Campeões da Ásia pelo Daejeon Hana Citizen. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/03) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 18.03.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/03) pelo Brasileirão Santos e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 18.03.26 20h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Coritiba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/03) pelo Brasileirão Mirassol e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 18.03.26 19h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/03) pelo Brasileirão Atlético MG e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 18.03.26 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11