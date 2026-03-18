Ex-Paysandu, Diogo Oliveira marca pela primeira vez no futebol sul-coreano

O atacante Diogo Oliveira, um dos destaques do Paysandu na última temporada, viveu um momento especial na carreira ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Daejeon Hana Citizen. O brasileiro balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Incheon United, em duelo válido pela K League 1, a elite do futebol da Coreia do Sul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos no clube e vinha trabalhando forte para que esse momento acontecesse. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu possa retribuir dentro de campo todo o apoio que tenho recebido”, afirmou o atacante de 29 anos.

VEJA MAIS

“Minha adaptação tem sido muito positiva. É uma cultura e um estilo de jogo diferente, mas venho me dedicando ao máximo para entender a forma como a equipe atua. Os companheiros têm me ajudado bastante no dia a dia, e isso facilita muito esse processo. Estou cada vez mais confortável e motivado para evoluir junto com o grupo”, completou.

Contratado após boa passagem pelo Paysandu, onde marcou seis gols em 17 jogos, Diogo Oliveira precisou de poucos jogos para deixar sua marca também no futebol asiático. Agora, na Coreia do Sul, vive sua terceira experiência internacional, sendo a primeira no continente asiático, depois de atuar por Plaza Colonia, do Uruguai, e Pumas, do México.

Revelado no interior paulista, o atacante também defendeu clubes como Vasco e Coritiba, além de ter construído trajetória nas categorias de base e no futebol nacional antes de se firmar no exterior. Na Coreia do Sul, além das competições locais, Diogo também disputará a Liga dos Campeões da Ásia pelo Daejeon Hana Citizen.