O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026

Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual

O Liberal

Além do jogo do Paysandu, a segunda rodada do Campeonato Paraense de 2026 será encerrada neste domingo com duas partidas no interior do estado, envolvendo equipes que chegam ao confronto em momentos distintos da competição. Em Augusto Corrêa, a Tuna Luso recebe o Águia de Marabá, enquanto em Belterra, São Raimundo e Amazônia Independente medem forças no oeste do Pará.

No Estádio Estrelão, às 10h, a Tuna entra em campo pressionada após a derrota na estreia. A equipe cruz-maltina foi superada pelo Amazônia Independente por 1 a 0, fora de casa, e busca os primeiros pontos no estadual. Comando do técnico Alexandre Lopes, a Tuna manda seus jogos em Augusto Corrêa nesta temporada e aposta na experiência do goleiro Vinícius, capitão do time, além do atacante Bilau e de Nike no setor ofensivo. No meio-campo, Otávio, Paulinho e Alan Maia devem iniciar a partida, enquanto Luã Niger e Lucão formam a dupla de zaga.

image Amazônia em treinamento ()

Do outro lado, o Águia de Marabá chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Santa Rosa, no Zinho de Oliveira, em uma estreia marcada por homenagens às vítimas do acidente envolvendo o ônibus da equipe sub-20. Um dos destaques da partida foi Kukri, que saiu do banco para marcar um belo gol de falta. Para o duelo contra a Tuna, o técnico Júlio César deve manter a base da equipe, com Kukri devendo ganhar chance como titular, Tiago Bagagem, Wendell e Felipe Pará no meio, e o zagueiro Dedé — ídolo recente da Tuna — entre os titulares, agora defendendo o Azulão.

À tarde, às 16h, no Estádio Dedé Cão, em Belterra, São Raimundo e Amazônia Independente se enfrentam em mais um confronto que movimenta o oeste do Pará. O Pantera retorna ao interior após estrear com derrota diante do Paysandu, na Curuzu, e tenta a recuperação no campeonato. A equipe comandada por Robson Melo deve repetir a formação da primeira rodada, apostando na manutenção do sistema e na busca por maior eficiência ofensiva.

Já o Amazônia Independente vive um início histórico. Estreante na elite do futebol paraense, o Muiraquitã largou com vitória justamente sobre a Tuna e tenta transformar o bom começo em embalo para as rodadas iniciais. Comandado por Walter Lima, o time mantém a base formada por atletas da região, aliando juventude e experiência, com destaque para o zagueiro Perema, autor do gol da vitória na estreia, e uma das lideranças do elenco.

