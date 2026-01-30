Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira

Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube

Igor Wilson
fonte

Técnico Osorio irá viajar com a delegação (Samara Miranda/Remo)

O Remo divulgou na tarde desta sexta-feira (30) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o São Francisco, válida pelo Campeonato Paraense, no estádio Dedé Cão, em Belterra. O principal destaque da relação é a presença de quatro atletas formados na base azulina, sinalizando a opção do técnico Juan Carlos Osorio por um elenco alternativo na competição estadual.

Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube, conhecido como “Simba”. Os jovens vêm se destacando nas categorias de base e ganharam espaço na lista justamente em um momento de rodízio promovido pela comissão técnica.

A relação divulgada por Osorio reforça a separação clara entre os elencos utilizados no Parazão e no Campeonato Brasileiro. Boa parte dos jogadores que atuaram na última quarta-feira (28), na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão, pela estreia na Série A, ficou fora da lista para o confronto no interior do estado.

Entre as ausências estão nomes como Marcelo Rangel, Diego Hernández, Nico Ferreira, Patrick, Patrick de Paula, Zé Ricardo, Alef Manga, Yago Pikachu, Kayky Almeida, Marcelinho, Klaus e Jaderson. A não convocação de Marcelo Rangel evidencia a definição interna de Osorio para a posição de goleiro, com Ygor Vinhas assumindo a titularidade no Parazão, enquanto Rangel deve ser o nome da Série A. 

Dos atletas que iniciaram a partida contra o Vitória, apenas o zagueiro Léo Andrade e o atacante Eduardo Melo foram mantidos na lista para o jogo deste sábado. A relação também inclui os zagueiros Thalisson, ex-Paysandu, Kawan, emprestado pelo Botafogo, e o uruguaio Tassano, jogadores que vinham recebendo poucas oportunidades.

Ao todo, Osorio relacionou 18 jogadores, número mínimo permitido por regulamento. A escolha se deve a gestão de elenco em um calendário apertado, com o Remo priorizando o Brasileirão neste início de temporada. O próximo compromisso do Leão Azul pela Série A será na quarta-feira, no Mangueirão, contra o Mirassol.

