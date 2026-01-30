Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô, de 31 anos, não faz mais parte do elenco azulino. O jogador acertou a rescisão com o clube paraense e fechou com o Vila Nova-GO. O clube goiano anunciou o atleta na tarde desta sexta-feira (30), em seus perfis nas redes sócias.

Dodô não conseguiu ser a referência da equipe azulina em 2025, quando foi contratado pelo então executivo do Remo, Sérgio Papellin. A chegada de Dodô foi bastante badalada, salário considerado alto, mas dentro de campo o meio-campista não conseguiu render e passou a maior parte da temporada 2025 na reserva, entrando em poucos jogos na Série B, que era o principal foco do clube no ano.

O meia realizou 21 partidas com a camisa do Remo, 19 em 2025 e duas este ano, mas não terminou nenhum jogo completo. Foram 12 partidas como titular, nove deles no Campeonato Paraense do ano passado e uma nesse ano. As outras partidas foram da Copa do Brasil contra o GAS-RR e Criciúma-SC. Já no Brasileiro da Série B fez sete jogos, apenas um de titular, de acordo com o site “O Gol”.

Dodô defendendo o Remo no Parazão 2026 (Samara Miranda / Remo)

Em nota, o Remo confirmou o empréstimo do atleta, que tinha contrato com o Leão até o fim desta temporada.

“O Clube do Remo confirma o empréstimo do meia Dodô para o Vila Nova (GO) até o fim da temporada 2026. O clube deseja sucesso nessa nova etapa profissional do atleta”, informou o Remo.

Seu último jogo com a camisa azulina ocorreu na quarta-feira (28), na estreia do Remo na Série A, contra o Vitória, no revés remista por 2 a 0. Dodô entrou no segundo tempo e sofreu com muitas críticas da torcida nas redes sociais. Nesse período, defendendo o Remo, Dodô conquistou os títulos do Campeonato Paraense, da Supercopa Grão-Pará, além do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do Remo, Dodô acumula passagens Atlético-GO, Fortaleza-CE, Chapecoense-SC, Figueirense-SC, Atlético-MG e futebol dos Emirados Árabes. O meia retorna à cidade de Goiânia (GO), dessa vez para defender o rival do Dragão, o Vila.