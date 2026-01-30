Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro Fábio Will 30.01.26 16h17 Dodô (primeiro à direita) vai jogar a Segundona (Thiago Gomes / OLiberal) O meia Dodô, de 31 anos, não faz mais parte do elenco azulino. O jogador acertou a rescisão com o clube paraense e fechou com o Vila Nova-GO. O clube goiano anunciou o atleta na tarde desta sexta-feira (30), em seus perfis nas redes sócias. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dodô não conseguiu ser a referência da equipe azulina em 2025, quando foi contratado pelo então executivo do Remo, Sérgio Papellin. A chegada de Dodô foi bastante badalada, salário considerado alto, mas dentro de campo o meio-campista não conseguiu render e passou a maior parte da temporada 2025 na reserva, entrando em poucos jogos na Série B, que era o principal foco do clube no ano. VEJA MAIS Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube O meia realizou 21 partidas com a camisa do Remo, 19 em 2025 e duas este ano, mas não terminou nenhum jogo completo. Foram 12 partidas como titular, nove deles no Campeonato Paraense do ano passado e uma nesse ano. As outras partidas foram da Copa do Brasil contra o GAS-RR e Criciúma-SC. Já no Brasileiro da Série B fez sete jogos, apenas um de titular, de acordo com o site “O Gol”. Dodô defendendo o Remo no Parazão 2026 (Samara Miranda / Remo) Em nota, o Remo confirmou o empréstimo do atleta, que tinha contrato com o Leão até o fim desta temporada. “O Clube do Remo confirma o empréstimo do meia Dodô para o Vila Nova (GO) até o fim da temporada 2026. O clube deseja sucesso nessa nova etapa profissional do atleta”, informou o Remo. Seu último jogo com a camisa azulina ocorreu na quarta-feira (28), na estreia do Remo na Série A, contra o Vitória, no revés remista por 2 a 0. Dodô entrou no segundo tempo e sofreu com muitas críticas da torcida nas redes sociais. Nesse período, defendendo o Remo, Dodô conquistou os títulos do Campeonato Paraense, da Supercopa Grão-Pará, além do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Remo, Dodô acumula passagens Atlético-GO, Fortaleza-CE, Chapecoense-SC, Figueirense-SC, Atlético-MG e futebol dos Emirados Árabes. O meia retorna à cidade de Goiânia (GO), dessa vez para defender o rival do Dragão, o Vila. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo dodô série a série b vila nova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PARAZÃO Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual 31.01.26 7h28 É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 Futebol Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão 30.01.26 19h39 LEÃO Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube 30.01.26 18h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40