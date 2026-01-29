Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube O Liberal 29.01.26 15h22 Luís Vagner Vivian esteve em Salvador (BA) na estreia azulina na Série A (Reprodução / Remo TV) O Remo apresentou oficialmente o seu novo executivo de futebol Luís Vagner Vivian. O clube agiu rápido após a saía de Marcos Braz, que deixou o clube no último domingo (25). O executivo azulino falou da alegria em trabalhar no Remo, do grande desafio que terá pela frente e da sua metodologia de trabalho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Obrigado pela confiança. Agradecer ao presidente e a toda diretoria. A O staff está me recebendo muito bem aqui. Muito motivado com esse desafio e muito feliz, confiando muito nesse trabalho na no maior da Amazônia", disse. VEJA MAIS Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A Experiência e estudos “A gente busca na teoria fomentar subsídios para implementar isso (estudo) na prática e eu venho ao longo desses meus 20 anos de carreira no futebol conduzindo isso a passos curtos e firmes, crescendo dentro da profissão, mudando de funções, chegando uma função importante dentro do clube de futebol de grande responsabilidade”, falou. Processos internos “Na área de gestão quero trazer todo esse conhecimento e agregar e estar à disposição de toda equipe do Remo pra gente melhorar esse processo de profissionalismo, ampliar ele e alcançar os objetivos aí da temporada”, falou. Forma de trabalhar Com experiência no Grêmio-RS e atuação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luís Vagner Vivian comentou sobre como é sua forma de trabalhar. “Eu costumo dizer que o que tem que aparecer é o trabalho, né? Não sou eu. O grupo, a equipe que tem o mérito de tudo. A ideia pode vir de uma pessoa, mas o objetivo é de todos. Então, eu sou muito de trabalhar em equipe, fomentar ela e estar motivada, potencializar cada um. Eu sei do valor de cada um, desde o roupeiro até o principal jogador do time e o treinador. E eu acho que é isso que faz uma união", finalizou 