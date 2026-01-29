Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF

Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube

O Liberal
fonte

Luís Vagner Vivian esteve em Salvador (BA) na estreia azulina na Série A (Reprodução / Remo TV)

O Remo apresentou oficialmente o seu novo executivo de futebol Luís Vagner Vivian. O clube agiu rápido após a saía de Marcos Braz, que deixou o clube no último domingo (25). O executivo azulino falou da alegria em trabalhar no Remo, do grande desafio que terá pela frente e da sua metodologia de trabalho.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Obrigado pela confiança. Agradecer ao presidente e a toda diretoria. A O staff está me recebendo muito bem aqui. Muito motivado com esse desafio e muito feliz, confiando muito nesse trabalho na no maior da Amazônia", disse.

VEJA MAIS

image Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A
Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

image Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes
Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

image Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira
Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A

Experiência e estudos

“A gente busca na teoria fomentar subsídios para implementar isso (estudo) na prática e eu venho ao longo desses meus 20 anos de carreira no futebol conduzindo isso a passos curtos e firmes, crescendo dentro da profissão, mudando de funções, chegando uma função importante dentro do clube de futebol de grande responsabilidade”, falou.

Processos internos

“Na área de gestão quero trazer todo esse conhecimento e agregar e estar à disposição de toda equipe do Remo pra gente melhorar esse processo de profissionalismo, ampliar ele e alcançar os objetivos aí da temporada”, falou.

Forma de trabalhar

Com experiência no Grêmio-RS e atuação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luís Vagner Vivian comentou sobre como é sua forma de trabalhar.

“Eu costumo dizer que o que tem que aparecer é o trabalho, né? Não sou eu. O grupo, a equipe que tem o mérito de tudo. A ideia pode vir de uma pessoa, mas o objetivo é de todos. Então, eu sou muito de trabalhar em equipe, fomentar ela e estar motivada, potencializar cada um. Eu sei do valor de cada um, desde o roupeiro até o principal jogador do time e o treinador. E eu acho que é isso que faz uma união”, finalizou

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

luís vagner vivian

futebol

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão

Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social

29.01.26 15h39

FUTEBOL

Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF

Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube

29.01.26 15h22

futebol

Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira

Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A

29.01.26 11h33

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

Mais esportes

Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold'

29.01.26 12h07

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

DEU LEÃO DA BARRA

Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A

Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

28.01.26 21h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda