Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) O Liberal 16.03.26 12h52 Remo se preparação para o duelo contra o Flamengo em Curitiba (Raul Martins / Remo) Após a derrota para o Coritiba no último domingo (15), o Remo já pensa no Flamengo, compromisso da próxima quinta-feira (19), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar um desgaste maior para os atletas, o clube azulino não volta para Belém e faz a preparação para o duelo contra o rubro-negro carioca na cidade de Curitiba, no Paraná. Conforme a programação do clube, o time faz três treinos em solo paranaense antes de viajar para o Rio de Janeiro. A equipe se reapresentou às 11h desta segunda-feira (16), no Centro de Treinamento do Athletico-PR, onde também treina na terça-feira (17). Já no dia seguinte, o Leão Azul faz os últimos ajustes no CT do próprio Coritiba. A viagem para o Rio de Janeiro está marcada para a tarde de quarta-feira (18), após o treino. Já o retorno a Belém será logo depois do jogo, que ocorre às 20h de quinta-feira (19). VEJA MAIS Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão Cenário O jogo contra o Mengão é um dos maiores desafios da equipe azulina neste início de Brasileirão. O time de Leonardo Jardim está na quinta posição da tabela do campeonato e venceu as últimas três partidas. Em contrapartida, o Remo está em reformulação dentro de campo, já que o técnico Léo Condé chegou ao time na última semana para substituir o colombiano Juan Carlos Osorio. O Leão Azul ainda não venceu na competição e vem de duas derrotas consecutivas. Para o jogo, o Remo poderá contar com Patrick De Paula, que não jogou contra o Coxa por conta da suspensão por três cartões amarelos. Além disso, conforme o jornalista e apresentador da Rádio Liberal+ Abner Luiz, o Leão Azul pode ter o reforço de Gabriel Poveda. Segundo ele, o jogador já foi apresentado à delegação azulina e aguarda apenas a regularização no BID. A expectativa é de que ele esteja apto para atuar contra o Mengão. No entanto, o lateral João Lucas não jogará contra o Flamengo. O jogador levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, além de ter saído machucado do duelo contra o Coxa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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