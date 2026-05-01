Remo encerra preparação e define lista para encarar o Botafogo fora de casa

O Remo está pronto para mais um desafio na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina enfrenta o Botafogo neste sábado, dia 2, às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da competição.

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Após o último treino realizado nesta sexta-feira, o técnico Léo Condé definiu a lista com 22 jogadores relacionados para a partida. O time segue com baixas importantes, especialmente por lesão. Estão fora Kayky Almeida, Thalisson, Vitor Bueno e Gabriel Taliari, sendo os dois últimos peças consideradas titulares na equipe.

Além disso, o Remo também não poderá contar com Diego Hernández e Patrick de Paula. Ambos pertencem ao Botafogo e, por força de contrato, não estão disponíveis para o confronto.

Em contrapartida, o lateral-direito Marcelinho foi liberado e reforça o elenco, após preocupação por conta de um desconforto muscular na última rodada. Outra novidade é o retorno do meia David Braga, que volta a ser opção depois de desfalcar o time nos últimos três jogos por lesão.

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O Leão Azul entra em campo em busca da primeira vitória como visitante nesta edição do Brasileirão. A equipe tenta somar pontos para diminuir a distância em relação aos times fora da zona de rebaixamento.

Historicamente, o confronto no Rio de Janeiro é desafiador: a única vitória azulina sobre o Botafogo fora de casa aconteceu na Copa do Brasil de 2001, resultado que garantiu classificação às oitavas de final naquela ocasião.

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Goleiros: Ivan Quaresma, Marcelo Rangel e Ygor Vinhas;

Zagueiros: Léo Andrade, Marllon, Tassano e Tchamba;

Laterais: Marcelinho, Matheus Alexandre, Mayk

Volantes: Patrick, Pavani, Picco, Zé Ricardo e Zé Welison;

Meias: David Braga e Jaderson;

Atacantes: Alef Manga, Jajá, João Pedro, Poveda e Yago Pikachu.