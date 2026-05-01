Remo encerra preparação e define lista para encarar o Botafogo fora de casa Leão Azul terá retorno no meio-campo, mas segue com desfalques importantes para duelo deste sábado, no Nilton Santos O Liberal 01.05.26 19h39 Condé finalizou a preparação azulina para tentar a vitória sobre o Botafogo. (Raul Martins | Remo) O Remo está pronto para mais um desafio na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina enfrenta o Botafogo neste sábado, dia 2, às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após o último treino realizado nesta sexta-feira, o técnico Léo Condé definiu a lista com 22 jogadores relacionados para a partida. O time segue com baixas importantes, especialmente por lesão. Estão fora Kayky Almeida, Thalisson, Vitor Bueno e Gabriel Taliari, sendo os dois últimos peças consideradas titulares na equipe. Além disso, o Remo também não poderá contar com Diego Hernández e Patrick de Paula. Ambos pertencem ao Botafogo e, por força de contrato, não estão disponíveis para o confronto. Em contrapartida, o lateral-direito Marcelinho foi liberado e reforça o elenco, após preocupação por conta de um desconforto muscular na última rodada. Outra novidade é o retorno do meia David Braga, que volta a ser opção depois de desfalcar o time nos últimos três jogos por lesão. VEJA MAIS Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo O Leão Azul entra em campo em busca da primeira vitória como visitante nesta edição do Brasileirão. A equipe tenta somar pontos para diminuir a distância em relação aos times fora da zona de rebaixamento. Historicamente, o confronto no Rio de Janeiro é desafiador: a única vitória azulina sobre o Botafogo fora de casa aconteceu na Copa do Brasil de 2001, resultado que garantiu classificação às oitavas de final naquela ocasião. Relacionados: Goleiros: Ivan Quaresma, Marcelo Rangel e Ygor Vinhas; Zagueiros: Léo Andrade, Marllon, Tassano e Tchamba; Laterais: Marcelinho, Matheus Alexandre, Mayk Volantes: Patrick, Pavani, Picco, Zé Ricardo e Zé Welison; Meias: David Braga e Jaderson; Atacantes: Alef Manga, Jajá, João Pedro, Poveda e Yago Pikachu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo botafogo x remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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