Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão O Liberal 28.01.26 22h39 O técnico Juan Carlos Osorio assumiu a responsabilidade pela queda de rendimento do Remo no segundo tempo da derrota para o Vitória, na estreia da Série A, e apontou as bolas paradas como fator decisivo para o resultado no Barradão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou que o jogo era equilibrado até o primeiro gol dos baianos e avaliou que as alterações feitas não produziram o efeito esperado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao comentar a mudança brusca de cenário entre as duas etapas, Osorio evitou personalizar a análise e reforçou o caráter coletivo da equipe. Segundo ele, Zé Ricardo foi um dos destaques do primeiro tempo, mas o cartão amarelo pesou na decisão de substituí-lo na etapa final, comprometendo o resultado. No futebol, eu prefiro falar em coletivo. Um de nossos melhores atletas no primeiro tempo foi Zé Ricardo, infelizmente pra ele, recebeu cartão amarelo. Eu pessoalmente prefiro mudar aos jogadores com cartão o mais rápido possível, porque no futebol profissional já é difícil 11 contra 11, ainda mais difícil 11 contra 10". O comandante azulino foi direto ao assumir a responsabilidade pelas escolhas. Disse que sabia das opções disponíveis no banco (os recém-contratados não estiveram disponíveis) e que decidiu substituir tanto Zé Ricardo quanto Patrick de Paula, também amarelado. “As mudanças não deram o resultado esperado”, reconheceu, em tom sereno, reforçando que a equipe sentiu o impacto após sair atrás no placar. Na avaliação de Osorio, o Remo começou a perder o jogo nos detalhes, especialmente nas bolas paradas, fundamento em que o Vitória levou vantagem. “É uma equipe muito forte nisso. Temos que seguir melhorando”, afirmou. Para o técnico, até o gol baiano, o confronto se mantinha parelho, sem um domínio claro de nenhum dos lados. Questionado sobre o posicionamento mais adiantado do time no segundo tempo, Osorio foi fiel à própria filosofia. Admitiu que a equipe se expõe mais quando tem a posse, mas deixou claro que não abre mão de atacar. "A melhor forma de evitar isso seria não atacar, mas eu prefiro buscar o resultado, mesmo sabendo que nos expomos às transições", explicou. Por fim, o treinador projetou ajustes para a sequência da temporada e falou sobre a composição do elenco. O próximo confronto do Remo é no sábado (31), contra o São Franciso, em Belterra, pela segunda rodada do parazão 2026. 