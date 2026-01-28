Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

O Liberal

O técnico Juan Carlos Osorio assumiu a responsabilidade pela queda de rendimento do Remo no segundo tempo da derrota para o Vitória, na estreia da Série A, e apontou as bolas paradas como fator decisivo para o resultado no Barradão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou que o jogo era equilibrado até o primeiro gol dos baianos e avaliou que as alterações feitas não produziram o efeito esperado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao comentar a mudança brusca de cenário entre as duas etapas, Osorio evitou personalizar a análise e reforçou o caráter coletivo da equipe. Segundo ele, Zé Ricardo foi um dos destaques do primeiro tempo, mas o cartão amarelo pesou na decisão de substituí-lo na etapa final, comprometendo o resultado. 

VEJA  MAIS

image Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A
Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

image Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026
Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição

"No futebol, eu prefiro falar em coletivo. Um de nossos melhores atletas no primeiro tempo foi Zé Ricardo, infelizmente pra ele, recebeu cartão amarelo. Eu pessoalmente prefiro mudar aos jogadores com cartão o mais rápido possível, porque no futebol profissional já é difícil 11 contra 11, ainda mais difícil 11 contra 10”.

O comandante azulino foi direto ao assumir a responsabilidade pelas escolhas. Disse que sabia das opções disponíveis no banco (os recém-contratados não estiveram disponíveis) e que decidiu substituir tanto Zé Ricardo quanto Patrick de Paula, também amarelado. “As mudanças não deram o resultado esperado”, reconheceu, em tom sereno, reforçando que a equipe sentiu o impacto após sair atrás no placar.

Na avaliação de Osorio, o Remo começou a perder o jogo nos detalhes, especialmente nas bolas paradas, fundamento em que o Vitória levou vantagem. “É uma equipe muito forte nisso. Temos que seguir melhorando”, afirmou. Para o técnico, até o gol baiano, o confronto se mantinha parelho, sem um domínio claro de nenhum dos lados.

Questionado sobre o posicionamento mais adiantado do time no segundo tempo, Osorio foi fiel à própria filosofia. Admitiu que a equipe se expõe mais quando tem a posse, mas deixou claro que não abre mão de atacar. “A melhor forma de evitar isso seria não atacar, mas eu prefiro buscar o resultado, mesmo sabendo que nos expomos às transições”, explicou.

Por fim, o treinador projetou ajustes para a sequência da temporada e falou sobre a composição do elenco. O próximo confronto do Remo é no sábado (31), contra o São Franciso, em Belterra, pela segunda rodada do parazão 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

DEU LEÃO DA BARRA

Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A

Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

28.01.26 21h01

DUELO DE LEÕES

Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira

A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas

28.01.26 18h10

Campeonato Brasileiro

Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Vitória e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

28.01.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

28.01.26 16h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda