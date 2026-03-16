Cruzeiro anuncia demissão de Tite após novo tropeço no Brasileirão Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão Estadão Conteúdo 16.03.26 0h07 O trabalho de Tite no Cruzeiro chegou ao fim neste domingo. O comandante foi demitido do clube celeste após novo tropeço pelo Campeonato Brasileiro, um empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão. O resultado deixou a equipe mineira na vice-lanterna, com apenas três pontos. "O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe. Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", informou o clube de Belo Horizonte. Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão. Nem mesmo com o recente troféu Tite resistiu. O treinador havia ficado pouco mais de um ano longe do futebol por questões de saúde mental, recusou propostas em 2025 e tinha a ambição de dirigir uma equipe estrangeira neststa temporada. No entanto, foi seduzido pelo projeto celeste, que vinha de uma boa campanha no Brasileirão sob o comando do português Leonardo Jardim, hoje no Flamengo. Ao longo de pouco mais de três meses de trabalho, Tite somou 17 partidas pelo Cruzeiro, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas. Após o empate com o Vasco, o vice-presidente Pedro Junio foi à sala de entrevistas coletivas e comunicou a saída de Tite. O dirigente pediu desculpas à torcida cruzeirense pela má campanha no Brasileirão. "Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca", explicou Junio. Interinamente, quem vai liderar o Cruzeiro é Wesley Carvalho, da comissão técnica permanente. Ele já teve passagens por Palmeiras, Athletico-PR e Vitória. Ao lado de Bruno Spindel, Pedro Junio iniciará os contatos para contratar um novo treinador. Estão cotados Filipe Luís, o argentino Marcelo Gallardo e o português Artur Jorge. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Tite demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES demitido Cruzeiro anuncia demissão de Tite após novo tropeço no Brasileirão Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão 16.03.26 0h07 Futebol Ex-Paysandu e Remo, Givanildo assume comando de time tradicional no Rio de Janeiro Será sua primeira experiência no futebol carioca 01.02.21 11h10 Mercado da bola Qual o salário de Alan Kardec? Atacante é cotado para defender o Remo na Série B Jogador foi oficialmente desligado do Atlético-MG nesta quarta-feira (18); clube mineiro se despediu do atacante pelas redes sociais 18.12.24 11h47 Xiiii Ex-craque da Alemanha dispara sobre Bola de Ouro de Messi: 'Uma farsa' Matthäus criticou o resultado da votação, argumentando que Erling Haaland, jogador do Manchester City, merecia o título de melhor jogador do mundo 31.10.23 11h31