Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A O Liberal 29.01.26 11h33 Leão Azul iniciou retorno a Série A com derrota (MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) A primeira rodada do retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro não foi como o esperado. O time azulino perdeu para o Vitória-BA por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (28), no Barradão. O resultado pode ter deixado os torcedores preocupados, mas o clube não vence na abertura do Brasileirão há quatro edições - considerando a de 2026. Em 2025, quando o Leão Azul conseguiu o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, o time começou a Série B empatando por 1 a 1 com a Ferroviária-SP, fora de casa. Na partida, a equipe vencia até os minutos finais, quando sofreu o gol de empate. Já em 2024, quando estava na Série C e subiu para a Segundona, o Remo iniciou a campanha do acesso com uma derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, em pleno Baenão. Apesar do resultado ruim no início e do campeonato sofrido, o clube azulino conseguiu uma virada na reta final da competição e subiu para a Segunda Divisão. VEJA MAIS Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino Em 2023, a campanha também começou mal, com uma derrota por 3 a 1 para o São Bernardo-SP, fora de casa. Mas, diferente dos dois anos seguintes, naquela temporada o Remo não conseguiu evoluir no campeonato e viu o maior rival, o Paysandu, subir para a Série B. Agora, em 2026, o Leão Azul retorna à Série A após 32 anos desde a sua última participação e repete o resultado da estreia de 1994. Naquele ano, a equipe estreou contra o Santos, fora de casa, e perdeu por 1 a 0. No final da temporada, os azulinos foram rebaixados após disputa na repescagem. Mesmo com a derrota na estreia, o campeonato está apenas começando, e restam 37 rodadas para o time azulino evoluir e, quem sabe, surpreender na temporada. O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é na quarta-feira (4), contra o Mirassol-SP, no Mangueirão. Antes disso, o Leão Azul encara o São Francisco pela segunda rodada do Parazão, no sábado (31). Confira como foi a estreia do Remo em Brasileirões nos últimos anos 1ª rodada Série A 2026 – Vitória 2 x 0 Remo – derrota Série B 2025 – Ferroviária 1 x 1 Remo – empate Série C 2024 – Remo 1 x 2 Volta Redonda – derrota Série C 2023 – São Bernardo 3 x 1 Remo – derrota Série C 2022 – Remo 2 x 1 Vitória – vitória Série B 2021 – CRB 2 x 2 Remo – empate Série C 2020 – Jacuipense 1 x 2 Remo – vitória Série C 2019 – Remo 1 x 0 Boa Esporte – vitória Série C 2018 – Remo 1 x 0 Globo FC – vitória 