Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira

A primeira rodada do retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro não foi como o esperado. O time azulino perdeu para o Vitória-BA por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (28), no Barradão. O resultado pode ter deixado os torcedores preocupados, mas o clube não vence na abertura do Brasileirão há quatro edições - considerando a de 2026.

Em 2025, quando o Leão Azul conseguiu o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, o time começou a Série B empatando por 1 a 1 com a Ferroviária-SP, fora de casa. Na partida, a equipe vencia até os minutos finais, quando sofreu o gol de empate.

Já em 2024, quando estava na Série C e subiu para a Segundona, o Remo iniciou a campanha do acesso com uma derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, em pleno Baenão. Apesar do resultado ruim no início e do campeonato sofrido, o clube azulino conseguiu uma virada na reta final da competição e subiu para a Segunda Divisão.

Em 2023, a campanha também começou mal, com uma derrota por 3 a 1 para o São Bernardo-SP, fora de casa. Mas, diferente dos dois anos seguintes, naquela temporada o Remo não conseguiu evoluir no campeonato e viu o maior rival, o Paysandu, subir para a Série B.

Agora, em 2026, o Leão Azul retorna à Série A após 32 anos desde a sua última participação e repete o resultado da estreia de 1994. Naquele ano, a equipe estreou contra o Santos, fora de casa, e perdeu por 1 a 0. No final da temporada, os azulinos foram rebaixados após disputa na repescagem.

Mesmo com a derrota na estreia, o campeonato está apenas começando, e restam 37 rodadas para o time azulino evoluir e, quem sabe, surpreender na temporada.

O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é na quarta-feira (4), contra o Mirassol-SP, no Mangueirão. Antes disso, o Leão Azul encara o São Francisco pela segunda rodada do Parazão, no sábado (31).

Confira como foi a estreia do Remo em Brasileirões nos últimos anos

1ª rodada

Série A 2026 – Vitória 2 x 0 Remo – derrota

Série B 2025 – Ferroviária 1 x 1 Remo – empate

Série C 2024 – Remo 1 x 2 Volta Redonda – derrota

Série C 2023 – São Bernardo 3 x 1 Remo – derrota

Série C 2022 – Remo 2 x 1 Vitória – vitória

Série B 2021 – CRB 2 x 2 Remo – empate

Série C 2020 – Jacuipense 1 x 2 Remo – vitória

Série C 2019 – Remo 1 x 0 Boa Esporte – vitória

Série C 2018 – Remo 1 x 0 Globo FC – vitória