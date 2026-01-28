Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro

O Remo divulgou um boletim médico na manhã desta quarta-feira (28), informando o motivo pelo qual o lateral-esquerdo Sávio não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA, válida pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. De acordo com a nota, o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita.

Ainda segundo o boletim, o diagnóstico veio após exames de imagem realizados em um hospital particular de Belém. Nos procedimentos, foi detectada uma lesão grau II A no músculo sóleo, que fica na parte posterior da panturrilha.

Considerado um músculo “profundo” da panturrilha, o sóleo fica localizado abaixo dos gêmeos (músculos mais superficiais) e desempenha um papel importante na estabilidade e propulsão do atleta. A classificação de grau II A indica uma ruptura parcial das fibras musculares.

Embora o clube não tenha estipulado um prazo oficial para o retorno, o tempo médio de recuperação para casos moderados como o de Sávio varia entre quatro e seis semanas. O lateral-esquerdo já iniciou o tratamento de fisioterapia no Núcleo de Excelência em Saúde e Performance (NASP) do clube, onde passará por etapas de controle inflamatório antes de ser liberado para os trabalhos de transição física no gramado.

Sávio tem sido peça importante no Remo nas duas últimas temporadas. O jogador foi titular da equipe nas campanhas que terminaram com acesso nas Séries C e B do Brasileirão, em 2024 e 2025, respectivamente. Neste ano, o atleta fez apenas uma partida, na estreia azulina na temporada, contra o Águia de Marabá, pela Supercopa Grão-Pará. Ele, inclusive, deu assistência para o último gol do Leão na vitória por 2 a 1.