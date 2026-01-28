Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. Caio Maia 28.01.26 12h15 Sávio, lateral-esquerdo do Remo. (Ascom Remo) O Remo divulgou um boletim médico na manhã desta quarta-feira (28), informando o motivo pelo qual o lateral-esquerdo Sávio não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA, válida pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. De acordo com a nota, o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna direita. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ainda segundo o boletim, o diagnóstico veio após exames de imagem realizados em um hospital particular de Belém. Nos procedimentos, foi detectada uma lesão grau II A no músculo sóleo, que fica na parte posterior da panturrilha. Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino VÍDEO: Gringo Holandês revela carinho por Remo e Paysandu e exalta o futebol paraense DJ e influenciador Lars Justin falou sobre o RexPa e disse que o futebol “fala a mesma língua em qualquer lugar do mundo” Considerado um músculo “profundo” da panturrilha, o sóleo fica localizado abaixo dos gêmeos (músculos mais superficiais) e desempenha um papel importante na estabilidade e propulsão do atleta. A classificação de grau II A indica uma ruptura parcial das fibras musculares. Embora o clube não tenha estipulado um prazo oficial para o retorno, o tempo médio de recuperação para casos moderados como o de Sávio varia entre quatro e seis semanas. O lateral-esquerdo já iniciou o tratamento de fisioterapia no Núcleo de Excelência em Saúde e Performance (NASP) do clube, onde passará por etapas de controle inflamatório antes de ser liberado para os trabalhos de transição física no gramado. Sávio tem sido peça importante no Remo nas duas últimas temporadas. O jogador foi titular da equipe nas campanhas que terminaram com acesso nas Séries C e B do Brasileirão, em 2024 e 2025, respectivamente. Neste ano, o atleta fez apenas uma partida, na estreia azulina na temporada, contra o Águia de Marabá, pela Supercopa Grão-Pará. Ele, inclusive, deu assistência para o último gol do Leão na vitória por 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo sávio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. 28.01.26 12h15 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15